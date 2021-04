https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.04.2021 - Última actualización - 19:05

19:03

Búsqueda de Marcela Basteri

La Justicia argentina determinó que Honorina Montes no es la madre de Luis Miguel

"El run run del espectáculo" informó este sábado que la Corte Suprema de la Nación Argentina comprobó que la mujer no es la mamá del cantante.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Búsqueda de Marcela Basteri La Justicia argentina determinó que Honorina Montes no es la madre de Luis Miguel "El run run del espectáculo" informó este sábado que la Corte Suprema de la Nación Argentina comprobó que la mujer no es la mamá del cantante. "El run run del espectáculo" informó este sábado que la Corte Suprema de la Nación Argentina comprobó que la mujer no es la mamá del cantante.

Hace tres años, apareció una mujer a la que muchos señalaban como Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel que desapareció en 1986 y de la que aún no hay noticias sobre su paradero. El nombre de la persona en cuestión, Honorina Montes, no tardó en trascender en los medios ya que el caso se hizo mediático en varias partes del mundo y su familia de España la reconoció. Aunque también aparecieron las primas del cantante en varias oportunidades para asegurar que la señora era Marcela Basteri. Sin embargo tras una fuerte investigación llevada a cabo por un grupo de personas que se interesaron por el caso, la Corte Suprema de la Nación Argentina determinó que Honorina Montes no es la mamá del artista. Tenés que leer "Para comprender la historia de Luis Miguel, es fundamental que entiendan que su madre murió" En diálogo con "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, Claudia Irraheta, quien integró la investigación para que se compruebe que Honorina no es Marcela, expresó: "Estoy acá para celebrar y para decir que se hizo justicia con Honorina Montes y también a Marcela Basteri y Luis Miguel". "Estaban jugando con algo muy delicado que es la suplantación de identidad. Finalmente, la suplantación de identidad se lo hicieron a Honorina para ponerle una que no le corresponde", continuó. Además, apuntó contra las parientes del Luismi: "Me llamó la atención que las primas de Luis Miguel digan que no les interesa y sí les interesa porque están en televisión hablando de él". Claudia también se refirió al resto de las personas que la acompañó en la investigación para que se compruebe la verdad sobre la identidad de Honorina: "Ha sido un grupo muy unido y hemos llegado a muchas conclusiones. Todo lo que hicimos no fue porque queremos fama ni queremos fortuna. Estoy aquí porque hace tres años se habla de Basteri y la involucran a Montes". Tenés que leer El hermano de Luis Miguel lanzará una marca de ropa en honor a su madre Por otro lado, la mujer apuntó contra Luis Ventura ya que en varias ocasiones entrevistó a las primas del cantante y según ella, alimentó los rumores de que Honorina Montes era Marcela. "El señor Luis Ventura es el único que hizo un show mediático y un circo utilizando a una persona que no tenía nada que ver", lanzó lapidaria. "Tenemos pruebas al cien por ciento que esta mujer es Honorina Montes así que yo creo que él debería pedir perdón a todas las personas que lastimó con esta mentira. Primera a ella y su familia, luego a la familia de Marcela y a Luis Miguel", agregó sin filtro.