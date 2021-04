Nombres que suenan y grieta por tres: ya se mueve el tablero de la elección local

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primeros bocetos para el armado de cara a las Paso: en el Frente Progresista aspiran a una lista de unidad. En Cambiemos, la balanza se inclina hacia la interna. En el PJ el perottismo quiere pisar más fuerte en la ciudad. Coinciden en que habrá triple polarización.

Por ahora -sólo por ahora-, la crisis sanitaria por la Covid-19 no es una amenaza para que no se realicen las elecciones legislativas de 2021. La provincia definió mediante un decreto dado a conocer en las últimas horas la simultaneidad con los comicios nacionales, la convocatoria formal a los partidos políticos y -también- la reglamentación de la Ley de Paridad de Género para cargos electivos. No obstante, en función del exponencial incremento de contagios en los últimos días, habrá que seguir de cerca la evolución de la situación.

En principio, las primarias serían (según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, CNE) el 8 de agosto, y las generales el 24 de octubre. Y en la ciudad capital, la ciudadanía deberá ir a votar para la renovación de ocho bancas en juego en el Concejo.

Cómo quede el Legislativo tras estas elecciones intermedias podría redefinir las mayorías circunstanciales. Hoy, a esa primera mayoría la tiene el oficialismo, encaramado sobre los hombros del proyecto de ciudad de Emilio Jatón. Pero el interbloque UCR-Cambiemos hará su propio juego para convertirse en oposición fuerte, y el PJ intentará pisar de lleno en la ciudad, en sintonía más fina con Provincia.

Tres-tres-uno-uno. Parece el tablero de un DT de fútbol, pero así será la renovación de bancas: tres del interbloque oficialista (la de Leandro González, hoy presidente del Cuerpo; de Laura Mondino, mujer de confianza del intendente, y María L. Spina, quien reemplazó a Jatón cuando éste debió asumir para el Ejecutivo).

También, tres del interbloque UCR-Pro-Juntos por el Cambio (Carlos Suárez, Carlos Pereira y Luciana Ceresola); una del PJ, Jorgelina Mudallel (referente del perottismo en la ciudad, que ingresó en reemplazo de Marcos Castelló, actual senador por La Capital), y la última es de Sebastián Pignata, que hizo rancho aparte (o se lo hicieron, nadie lo sabe con certeza) y armó un unibloque por fuera del bloque justicialista: Frente Renovador-Juntos. "Estamos esperando una reunión con Sergio (Massa); el definiría cómo y por dónde va nuestro espacio", confiaron a El Litoral operadores cercanos al concejal.

Con todo, ya empezaron las primeras reuniones intestinas hacia adentro de estas fuerzas para empezar a garabatear los primeros esbozos de los armados preelectorales. Huelga aclarar que en la elección se presentarán otros partidos locales, que pugnarán por alcanzar algunas de esas ocho bancas en disputa. Pero además este año se deberá aplicar, en la conformación de las listas, la paridad. Éste no es un detalle menor: 50-50, con criterio de alternancia de sexo por dueto.

Diseccionando el Frente

El interbloque del FPCyS está conformado por una paleta variopinta de colores: el Partido Socialista (PS), al que pertenece Mondino; la juventud socialista universitaria (el MNR); el radicalismo frentista (ahí confluyen Neo, y Encuentro-Radicales Libres, sector dentro del cual está González, y el espacio Creo). Y sigue figurando -claro- Santa Fe Puede Más, el espacio político de Emilio Jatón, que es como el paraguas de toda esa multiplicidad.

Las reuniones ya empezaron, tibiamente pero ya empezaron. "Se aspira a lograr una lista de unidad; lo más lógico será evitar internas, porque es importante consolidar la propuesta política que hoy rige los destinos de la ciudad", le dice a El Litoral una alta fuente alineada con el oficialismo.

Consultada sobre si se evalúa dentro del interbloque sumar más fuerzas independientes con "tenor de ideología progresista" para fortalecer el espacio, otra fuente del mismo sector consideró que se verá en la mesa grande (con cada parte del todo) "si se amplía el Frente y con quiénes se amplía. Pero ojo: cualquier marco de alianzas que impacte en la ciudad, debe resolverse a nivel local, más allá de los armados provinciales".

La otra incógnita es qué hará el Neo (al que pertenece Laura Spina, que integra ese sector radical aliado al Frente). Un referente de ese espacio deslizó que la idea es acompañar a la gestión (del intendente Jatón) de cara a las elecciones próximas. Suma porotos, así, la posibilidad de una lista de unidad; pero la política, como el fútbol, es el arte de lo impredecible, enseña el refranero popular.

Interna del PS y Paridad

Hay un elemento que se está mirando muy de cerca, dentro del interbloque, y que es la elección partidaria del socialismo prevista para el 18 de abril, y para la cual se presentaron tres listas. La interna del partido atraviesa el armado, es inevitable. "El resultado final puede llegar a incidir en el armado provincial para las elecciones legislativas", confió una alta fuente del socialismo a este diario.

No obstante ello, el armado local de cara a las primarias para el Concejo "debe estar encabezado por el intendente. La palabra de Emilio (por Jatón) va a tener una fuerte incidencia en el armado electoral para la ciudad", subrayó. Pero claro: si se vuelve a la interna partidaria, también tendrán singular valor lo que digan otros referentes del Frente, como Miguel Lifschitz o Antonio Bonfatti, entre otros.

Interrogada sobre la incidencia de la paridad de género en cargos electivos en la definición de listas, la misma fuente aseguró que sí: "Esto es un hecho: las listas deberán tener alternancia varón-mujer. A nadie le falta candidato varón, y a algunos les faltan candidatas mujeres. Ahí corren en desventaja. A nosotros no nos faltan buenas candidatas mujeres...", deslizó, con cierta jactancia progresista, la misma fuente consultada.

¿Juntos (o separados) por el cambio?

En el interbloque UCR-Pro-Juntos por el Cambio, todo indica que el truco va a estar más conversado. Ocurre que en ese espacio confluyen el "corralismo" (sector radical que responde a las aspiraciones del ex intendente José Corral, con sus alfiles locales Carlos Pereira e Inés Larriera); el Pro "puro" (Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaolo) y Carlos Suárez, cercano al Movimiento de Acción Radical (MAR).

Por partes: desde el corralismo están más atentos al armado provincial y nacional. "El nombre de José (Corral) como candidato a senador nacional ya está tirado. Acompañaría Roy López Molina (que iría como diputado nacional), y esto hacia el interior del Juntos por el Cambio tiene mucha fortaleza, porque son los dos nombres que más traccionan en la provincia. La lógica local va a estar atado a eso", estimó, en diálogo con este medio, una fuente legislativa de ese espacio.

Pero lo otro, más allá de "la nostalgia de ya no ser", es la aspiración de recuperar la ciudad en 2023. "A nivel local, se tratará de rearmar la fuerza contra el proyecto de ciudad de Jatón; hay mucha gente descontenta con el actual intendente, sobre todo de las capas medias y medias bajas. Tenemos una fuerte reinvindicación del proyecto de José (Corral) y de su equipo, que gobernó esta capital por tantos años...", se envalentonó la misma fuente, y aseguró que la polarización legislativa en la ciudad "será de a tres". Es decir, Frente, Juntos por el Cambio y PJ.

"La grieta nacional se va a comer esta elección", aseveró sin dudarlo una referente del Pro local. Esa polarización será entre el macrismo (o lo que se conforme de este espacio, por la vía del larretismo o del sector de Patricia Bullrich, presidenta del Pro) y el peronismo.

Pero yendo al ámbito local, "como partido nos merecemos un lugar de preponderancia, para pisar fuerte como un frente opositor: buscaremos encabezar la lista, y decidir las personas más probas que las integren; no obstante, todo estará ceñido a las definiciones nacionales y luego, vendrán los acuerdos locales", añadió. Todos están jugando, todos: con ello, la veleta política señala que este sector político no podrá evitar internas en las Paso.

El Movimiento de Acción Radical (MAR) tiene una afinidad clara con el actual diputado provincial Julián Galdeano y con Santiago Mascheroni, que son las principales referencias políticas. Habrá que agotar los esfuerzos para crear un marco de alianzas para ir a la cancha con lista de unidad, "con una propuesta potente en términos electorales", dijeron desde ese sector.

Pero si no es factible esta meta de máxima, "no vemos ningún inconveniente en que haya internas. Creemos que es enriquecedor y sano para la democracia", indicaron. Las definiciones nacionales terminan repercutiendo en lo local, inevitablemente.

El perottismo busca alianzas

Y con el PJ local, ¿qué pasa? Suenan nombres: el primero es el de Jorgelina Mudallel, la "soldada" de Omar Perotti y principal referente del proyecto que hoy gobierna la bota santafesina. Pero también otros: Alejandro Rossi que representa el kirhnerismo puro (hermano de Agustín, actual Ministro de Defensa nacional), que ya expresó públicamente sus intenciones de jugar por una banca.

También sería precandidata Marcela Aeberhard, ex concejala de la ciudad; y suena también Violeta Quiróz (que fue en 2019 candidata a concejala) y que es referente de Mesas de Trabajo, dentro del Frente de Todos. Además, es activista vecinal.

¿Lista de unidad o internas? Desde el perottismo aseguraron que por ahora "estamos atravesando procesos de diálogos y de escucha. La definición irá por ese sentido: deberemos buscar las coincidencias. Y nada está dicho". Expresaron que hay claras coincidencias entre todos los nombres que están en juego con respecto a la falta de gestión de la Municipalidad.

Desde ese sector se habló, en este sentido, de "una crisis notoria del municipio" en sus funciones básicas. "Los déficits pasan por los servicios de recolección de residuos, el servicio de transporte por colectivo, las obras que se anuncian y que no pueden cumplirse.... Intentaremos armar una lista fuerte con el aval del gobernador", concluyeron.