Reunión virtual José Corral: "Hay equipo para volver a transformar la ciudad"

El referente de la UCR en Juntos por el Cambio encabezó un encuentro de referentes y simpatizantes de ese espacio y trazó los objetivos para este año: “Nuestra convicción para las elecciones es que hay que poner equilibrio; juntar fuerzas para que a nivel nacional haya contrapeso al kirchnerismo, y en la ciudad para despertar al gobierno de Jatón para que arranque con el ímpetu que hace falta”, sentenció José Corral. En el cierre del Zoom que reunió a 250 personas -y del que también participaron legisladores nacionales y locales, entre otros dirigentes- remarcó que “acá hay equipo para volver a transformar a Santa Fe. Ya demostramos que se puede”.

Durante un encuentro que reunió a más de 250 dirigentes y simpatizantes de la UCR en Juntos por el Cambio (JxC) de la ciudad de Santa Fe, el exintendente y excandidato a gobernador, José Corral, definió los objetivos para encarar el año electoral: “Más que nunca necesitamos que el país vuelva a tener equilibrio, y JxC es el contrapeso”, dijo sobre la situación a nivel nacional. Y en el plano local, remarcó que “debemos juntar fuerza para desde el Concejo, con una oposición responsable, despertar al gobierno de Jatón para arranque con el ímpetu que hace falta”.

La reunión -que estaba programada de modo presencial, pero que en cumplimiento de los nuevos protocolos sanitarios se concretó por Zoom- tuvo lugar este sábado y contó con la participación, entre otros, de los diputados Niky Cantard y Juan Martín; los concejales Inés Larriera y Carlos Pereira; dirigentes que formaron parte de las gestiones de José Corral como intendente: Adriana Molina, Cecilia Battistutti, María Martín, Belén Etchevarría, Mariano Cejas, Marcelo Pascualón, Lucas Condal, Ramiro Dall'Aglio, por citar sólo algunos; autoridades partidarias como Angeles Alvarez, Sebastián Espinoza, y de la Juventud Radical, como Dana Costa, entre otros.

Contrapeso y despertador

“Tenemos la convicción de que los valores de JxC son los que necesita el país, hoy más que nunca. En la elección nacional de 2019 decíamos que -a pesar de las dificultades- había que seguir apostando al camino que el país había emprendido. Y teníamos razón porque lamentablemente se cumplió doblemente todo lo que advertíamos: decíamos que el kirchnerismo venía por una agenda de impunidad, y no lo paró ni la pandemia; decíamos que le iban a poner nuevamente la pata encima al campo, y ocurrió también”, ejemplificó.

Y sentenció: “Necesitamos que el país vuelva a tener equilibrio, y JxC es el contrapeso. No hay otro. No nos entretengamos con discusiones neutrales que terminan haciéndole el juego al Kirchnerismo. No hay que votar a quienes no estén dispuestos a sumarse al contrapeso que necesita el país”.

Luego remarcó que “en la ciudad y en la provincia son desafíos similares. En la provincia se incumplió con esa promesa de orden y paz: ni la pandemia puso freno a la violencia y 2020 fue peor que 2019, cuando habían empezado a verse algunos resultados de la intervención de las fuerzas federales que habíamos puesto en marcha; y tampoco se puso prioridad en la educación”, cuestionó.

Sobre la situación de la ciudad, apuntó que “en la calle hay una sensación de que el gobierno no arrancó, y ya va un año y varios meses de gestión. Nuestra función en estas elecciones es, con una oposición responsable desde el Concejo, despertar al gobierno, despertarlo a Jatón para que se ponga a trabajar porque le quedan todavía dos años de gestión”.

Energía y equipo

José Corral también señaló que “nosotros tenemos esa vocación, esa vitalidad y energía que hoy a lo mejor gran parte de la sociedad no tiene porque está cansada y angustiada. Y nos toca a nosotros desde la oposición contagiar esa energía con ideas, con empuje. También nos toca estar preparados para gobernar en el país, en la provincia y en la ciudad. Y acá hay equipo: hay experiencia, hay ganas, hay gestión, hay valores, hay mujeres y hombres con trayectoria, pero también jóvenes que están empezando. Hay en definitiva vocación y capacidad de mostrarle a la gente que al final del camino hay una luz. En la ciudad basta mirar para atrás y ver que se puede”, concluyó.

Por su parte, los diputados Juan Martín y Niky Cantard resumieron las acciones llevadas adelante en el Congreso como parte del radicalismo en JxC, desde donde se trabaja para poner un freno a la prepotencia y avasallamiento con la que el kirchnerismo ha intentando imponer su agenda. Y además destacaron que cada día más vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, como ya lo hicieron en 2019, entienden que la verdadera alternativa para construir una provincia y un país con más posibilidades, donde se valore el mérito, el trabajo, la educación de calidad, la formación, el crecimiento económico, la democracia y las instituciones, está en JxC.

A su turno, los ediles Inés Larriera y Carlos Pereira hicieron hincapié en la oposición responsable que llevan adelante desde el Concejo, donde trabajan con una agenda propositiva, aportando ideas que primero generan cierta crispación en el oficialismo, luego parece que son tenidas en cuenta, pero finalmente no se concretan, repasaron.