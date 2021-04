https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 11.04.2021 - Última actualización - 12:22

11:55

La familia de Miriam Emilce Sombo se presentó como querellante en el legajo que investiga las circunstancias en las que ocurrió su muerte, el pasado sábado 3 de abril. La mujer arribó al hospital casi sin signos vitales y en brazos de su pareja, quien indicó que había intentado suicidarse.

Sufría violencia de género Reclamo de Justicia por la muerte de una santafesina en Gualeguay La familia de Miriam Emilce Sombo se presentó como querellante en el legajo que investiga las circunstancias en las que ocurrió su muerte, el pasado sábado 3 de abril. La mujer arribó al hospital casi sin signos vitales y en brazos de su pareja, quien indicó que había intentado suicidarse. La familia de Miriam Emilce Sombo se presentó como querellante en el legajo que investiga las circunstancias en las que ocurrió su muerte, el pasado sábado 3 de abril. La mujer arribó al hospital casi sin signos vitales y en brazos de su pareja, quien indicó que había intentado suicidarse.

La familia de una santafesina fallecida en Gualeguay emprendió un reclamo ante la Justicia de la vecina provincia con la fuerte sospecha de que su muerte está relacionada con la violencia de género que sufría desde hace años. El dolor y la incredulidad característicos al enterarse de que un ser querido atentó contra su vida se vieron incrementados cuando las amigas de la víctima, Miriam Emilce Sombo, se acercaron a sus padres con fuertes dudas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

"Cuando nos enteramos fue un shock" recordó Nanci, la mamá de "Emy", que tenía 32 años. El sábado 3 de abril le informaron que su hija había fallecido en el Hospital San Antonio de Gualeguay, luego de que su pareja la trasladara allí y señalara que se trató de un suicidio. Según consta en el legajo judicial, eran aproximadamente las 10.20 cuando un grupo de personas la encontraron en su casa del barrio Molino, ubicado en la zona sur de esa ciudad, donde había intentado ahorcarse.

Se solicitó una ambulancia, pero cuando los paramédicos arribaron al lugar Emilce ya había sido trasladada al hospital de forma particular por su pareja, y padre de su hijito de 10 años. La mujer ingresó al nosocomio con pocos signos vitales y, a pesar del esfuerzo de los médicos, falleció.

Al día siguiente, durante el velorio, la mamá de Emilce notó que mientras toda la familia de su yerno estaba en el interior de la sala, las amigas de su hija se encontraban afuera. La llamaron, y "me contaron un montón de cosas que yo no podía creer, del maltrato de su pareja". Fue entonces que comenzaron las sospechas, que se acrecientan con el tiempo, de que "hay algo más, algo que no sabemos" sobre la muerte de Emilce.

Tenés que leer

Capturas de pantalla

Nanci se comunicó con la mesa Ni Una Menos de Santa Fe, que la está acompañando, y con la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay, desde donde le brindaron apoyo y contactaron al abogado Javier Ronconi, que se presentó como querellante en el legajo judicial que se abrió a partir del fallecimiento. Las actuaciones se iniciaron a fines de establecer la forma y circunstancias en las que perdiera la vida Emilce, por lo que antes del entierro se ordenó una autopsia, cuyos resultados aún no se han agregado al legajo.

En la última semana la fiscal Nº 2 de Gualeguay, María Delia Ramírez Carponi, dispuso distintas medidas, como el secuestro de teléfonos celulares, la recepción de testimoniales y la realización de una entrevista en cámara Gesell al hijo de la víctima. "Se está trabajando sobre la hipótesis de la violencia de género continua y permanente que padecía la víctima", afirmó el abogado Ronconi.

También se está investigando la existencia de una llamada al 911 realizada por el menor la noche anterior al hecho, en la que habría habido incidentes en el hogar. Y se han aportado "numerosas capturas de pantalla que hablan de violencia de género y violencia familiar", y luego de rastrear a quienes compartieron en las redes este material, "se los ofreció como testigos y ya han declarado ante la fiscalía". Actualmente, no hay ningún imputado.

Tenés que leer

Violencia machista

Emilce conoció al padre de su hijo mientras ella trabajaba en Paraná, y se puso en pareja con él hace más de 11 años. Se mudaron a Gualeguay y residieron en una casa lindera a las residencias de los familiares de él.

"Emy" fue víctima de violencia machista. Eso se refleja en las denuncias que radicó contra su pareja en 2019 y 2020, y en la restricción de acercamiento que pesaba en su contra. De hecho, el hombre continúa siendo investigado por los delitos de "amenazas coactivas", "desobediencia judicial" y "resistencia a la autoridad". Los dos últimos se deben a que no sólo violó la medida de distancia que se le había impuesto, sino que se escapó de la policía, dando inicio a una persecución.

Estuvieron separados pero el año pasado, con la pandemia, volvieron a convivir. La última vez que Emilce vio a su mamá fue el 25 de diciembre y luego se mantuvieron en contacto a través de videollamadas y de largas conversaciones por teléfono. "Nunca me manifestó que sufría violencia, solo me comentaba que siempre discutía con él y que se iban a separar, que ella quería que se vaya", asegura su mamá. "Si hubiéramos sabido, nosotros viajábamos y la buscábamos urgente".

Tras presentarse como querellantes en la causa, la madre y uno de los hermanos de Emilce permanecen en Gualeguay.

Marcha. El miércoles 7 se realizó una marcha en reclamo de Justicia por Emilce, que comenzó en la Plaza San Martín de Gualeguay. "Esa noche se vio lo que la querían a Emy, porque fue una cosa impresionante, de lo que ella sembró y cosechó acá", dijo su mamá.