El tiempo condicionó la fecha

Querandí con Santa Fe Rugby y Alma ante La Salle tuvieron sus correspondientes encuentros. Suspendidos Uni – CRAR y CRAI – Cha Roga.

Si bien el rugby no se suspende por lluvia, la gran cantidad de agua caída entre el viernes y el sábado a la mañana, condicionó el normal desarrollo de la Fecha 2 del Torneo Oficial de la Unión Santafesina de Rugby que lleva el nombre de "Federico 'Fefe' Caputto", y cuyo ganador se adjudicará la Copa "Diario El Litoral".

En nuestro medio, las canchas de Universitario y CRAI quedaron anuladas por la cantidad de lluvia. Por ende, los partidos que ambas instituciones debían jugar ante CRAR y Cha Roga respectivamente, se reprogramaron para el próximo martes, con horarios a confirmar.

Sí pudieron disputarse los encuentros entre Querandí y Santa Fe Rugby Club, y el que en Esperanza protagonizaron Alma Juniors y La Salle.

La cancha 1 de Universitario, una de las "castigadas" por la lluvia. Foto: Gentileza

En el sur de la ciudad

Impecable lució la cancha número del club Querandí. Tal es así que se disputó con normalidad también el partido de reserva ante SFRC.

En lo que respecta al encuentro de Primera, en los minutos iniciales las acciones se llevaron a cabo entre las 10 de cada equipo.

El local tuvo las dos primeras posibilidades de sumar a través de sendos penales que se fueron por los costados de la hache.

De a poco Santa Fe Rugby empezó a hacer pie en campo de Querandi, con más ganas que juego. Recién a los 20 minutos los de Sauce Viejo llegaron por primera vez al ingoal a través de su octavo Matias Gaggiamo.

Con el correr de los minutos el tricolor fue agarrando confianza y cerca de la media hora de juego otra vez Gaggiamo rompió varias marcas hasta llegar a anotar la segunda conquista suya y del equipo.

Vieja y efectiva fórmula para el tercer try del partido: buena obtención en el line, empuje coordinado en el maul y try apoyado por Fertonani para el tricolor. Sobre el final, llegó el "hat trick" de Gaggiamo, luego de consolidar un ataque profundo que arrancó en mitad de cancha.

En el cierre del primer tiempo, merecido premio para Querandi que recuperó una pelota a la altura de los 22 visitantes y uno de sus segundas líneas, Levrino, apoyó bajo los palos. Final de los 40 iniciales con victoria visitante por 26 a 7.

El complemento

El segundo tiempo encontró a un Santa Fe Rugby intentando hacerse dueño del encuentro. Así llegó un nuevo try, en esta oportunidad por intermedio de Augusto Gorla.

No obstante, Querandí no bajaba los brazos, pero no podía concretar. Dejando de lado el resultado, el no darse por vencidos jamás, fue una constante durante los 80 minutos de juego para los de camiseta blanca, gris y azul.

Tras unos minutos de "meseta" en el partido, vendrían dos nuevas conquistas. Primero para Santa Fe Rugby, y lue go para el local que, buena presión mediante, llegó nuevamente al descuento para poner el partido 40 a 12.

En los últimos minutos, casi no se movió el marcador. Sí se vio a Querandi intentando, como en todo el encuentro, llegar al ingoal visitante. Sin éxito, pero con unas ganas que muchas veces contagiaba a su público que apoyó desde afuera.

Quien si logró un try más, fue Santa Fe Rugby para de esa manera poner cifras definitivas: 45 a 12 en un sábado que parecía que no se jugaba, hubo rugby en el sur de la ciudad.

El partido fue dirigido por Exequiel Adrover y tuvo a los siguientes protagonistas:

Querandí: Troncoso, Bergallo y Oliva; Levrino y Robles; García, Martínez y Basgall; Lagraba y Villar; Gandini, Lastra, Tobaldo, Parpal y Pecantel. También jugaron: Cortés, Landoni, Bobo, Nichea, Osorio, Zalazar, Roitbarg y Zoratti.

Santa Fe Rugby Club: González, Fertonani y Duranda; Trossero y Tosello; Parreño, A. Gorla y Gaggiamo; López y Bejarano; F. Gorla, Ruata, Gallucio, Giménez Melo y B. Gorla. Ingresaron: Giandoménico, Sabater, Alonso, Marioni, Patiño, D. Borzone y Vicario.

Zona 2

En la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, la cancha de Alma Juniors fue la otra que lució en óptimas condiciones y pos ese motivo el partido con La Salle se jugó con normalidad.

Bajo el referato de Fernando De Feo, y con un try sobre la hora de Matías Juárez, el local se quedó con el triunfo por 19 a 15 sobre los de Cabaña Leiva.

Alma Juniors: Brega, Quaino y E. Rodríguez; Álvarez y Rista; Milano, Massi (c) y Perroud; Henain y Burna; Cazzulo, Cura, Silvi, Juárez y Rava.

La Salle: Zanotti, Zabczak y Soler; Venanzi y Grosso; Hadad, Tacca y Ferreyra; Profumieri y Rosa; Moreno, Marconi, Micocci, Venanzi y Benítez.

Superliga: Jaguares XV enfrenta a Cobras

Comienza la segunda etapa de la Superliga Americana de Rugby y Jaguares XV enfrenta a Cobras Brasil XV, este domingo desde las 21, en el estadio Charrúa de la ciudad de Montevideo. Será el primer choque entre ambos equipos en esta edición, ya que el encuentro que iban a disputar el 16 de marzo fue suspendido por algunos casos de COVID-19 en el conjunto carioca.

En la franquicia brasilera, que conduce el entrerriano Emiliano Bergamascchi, verá acción desde el arranque el santafesino ex CRAI, Manuel Bernstein.

Los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe formarán con: Wegrzyn, Salese y Zeiss; Gutiérrez y Molina; Bavaro, González y Bernasconi; Ezcurra (C) y Albornoz; M. Cancelliere, Castro, Segura, S. Cancelliere y Prisciantelli.

Cobras XV lo hará con Silva Segura, Mota Rosetti y Rodrigues Da Rocha; Bernstein y Dias da Silva Junior; Bomfim Bergo, De Melo y Zanella de Arruda; Rauth y Brian Reeves; Lima da Silva, Moisés Duque, Sancery (C), Da Silva Santos y Henri Sancery.