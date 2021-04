Transportistas de turismo bloquearon el acceso a la Terminal de Ómnibus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son empresarios y trabajadores que piden una respuesta del Estado ante la imposibilidad de brindar el servicio por la restricción dispuesta debido a la pandemia. Hubo caos en el tránsito en la zona y complicaciones para el ascenso y descenso de pasajeros en la Terminal. La protesta se replicó en distintas ciudades del país.

Desde la madrugada de este lunes, empresarios y trabajadores del sector de turismo y servicios de transporte interurbano bloquearon el acceso a la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano y se manifestaron con los micros en las adyacencias, en señal de protesta por las nuevas restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional y acatadas en la provincia hasta el 30 de abril, las que les impiden trabajar.

El área de Control municipal debió montar un operativo de tránsito para ordenar la circulación en la zona y los pasajeros de micros que arribaron o partieron de la Terminal debieron ascender y descender de los micros afuera del edificio. Por algunos momentos hubo tensión en el ambiente.

La protesta fue acordada por los trabajadores del sector de transporte de pasajeros de turismo autoconvocados de todo el país, y se replicó en distintas ciudades argentinas. Se trata de empresas que brindan servicio a colegios, clubes y demás contingentes, y trabajan junto a las agencias de turismo. En el área metropolitana santafesina y la región, la medida afecta a unas 24 empresas del rubro, e impacta de manera directa en la economía de unas 250 familias, según estimaron.

"Estamos imposibilitados de trabajar y quedamos afuera de toda asistencia, vamos a la bancarrota", dijo con angustia Leandro Zamora, desde la empresa santotomesina "Luchi Turismo", que tiene 12 empleados. "Ya tuve que vender dos micros y algunos empleados ya no están en la empresa", agregó. "Y como yo, la mayoría está igual", dijo. "Muchos empleados se quedaron sin trabajo y hay empresas que ya cerraron. Nos están liquidando de a poco".

"No entendemos por qué las grandes empresas de transporte pueden seguir circulando y trasladando gente y nosotros no, vemos una discriminación", expresó Zamora. "Esto no tiene más lógica". Este sector de trabajadores estuvo imposibilitado de prestar servicio durante 9 meses el año pasado. Pudieron volver a trabajar de enero a marzo, pero ahora, con las nuevas medidas, volvieron a parar los micros y están "desesperados. "Nadie puede aguantarse 10 meses sin ingresos", dijo Zamora. Además "pedimos que nos exceptúen el pago de las cargas sociales, tasas, impuestos, es imposible cumplir sin trabajar, y se está generando una deuda fiscal es muy grande", advirtió.

"Que quede claro que entendemos el problema sanitario, incluso hemos tenido casos de gente que la ha pasado mal, pero no entendemos la desaparición total del Estado, que no nos dio respuestas, ni el nacional ni el provincial", dijo Zamora. "Nosotros pedimos que nos permitan trabajar igual que las líneas de empresas. Y si no se puede trabajar, que nos digan cómo seguimos subsistiendo", finalizó.