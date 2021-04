https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Récord de una avícola sustentable En un pueblo santafesino obtienen casi 840 mil huevos mensuales

El trabajo sostenido que viene realizando desde hace 25 años una empresa santafesina, trajo buenos frutos para un grupo de amigos que se asoció detrás de un mismo objetivo y que se consolidó con el paso del tiempo. Hablamos de “Los 12”, grupo que se dedica a la producción avícola en el sur provincial y que coloca sus productos en sitios exclusivos como el bar de Leo Messi en Rosario; los tradicionales bodegones de Pichincha y en las panaderías más emblemáticas de esa ciudad.

Claro que también comercializan en gran parte del departamento General López, porque esta empresa se encuentra en la localidad de Carreras, a la vera de la ruta 90 y se mueven en toda la zona de influencia. Hoy el dato es que son únicos por la cantidad de producción mensual que manejan en esa región, estimada en 840 mil huevos.

Arrancaron en 1997, con un stock de 4 mil huevos por día, donde montaron 4 galpones. Una de esas estructuras fue de las primeras automatizadas en el país por aquel entonces.

Uno de los socios y encargado de la empresa, Leandro Bertrán, contó a El Litoral que actualmente tienen un promedio de 36 mil aves (27 mil coloradas y 9 mil blancas) de las que obtienen cada jornada cerca de 30 mil huevos. Anticipó que planean seguir automatizando los galpones, lo que sin dudas va a redundar en un producto cada vez mejor.

“Nuestra producción es conocida y nos caracteriza en la región. La idea es mantener eso y no irnos muy lejos en cantidades que después se nos complique manejar”, aseguró el empresario. En este sentido, indicó que durante la pandemia hubo una gran demanda del producto, pero que las cantidades que ellos envasaban no variaron. De hecho, aumentó el precio del huevo, pero eso no fue impedimento para que las personas continuaran comprando.

Sumando puntos

Además de estar en detalles como la fabricación del propio alimento, priorizan la comodidad. Esto es: el manual dice que debe haber algo de 15 gallinas en una misma jaula, pero “Los 12” bajaron esa cantidad y la llevaron a 10. ¿Por qué? Porque aseguran que además de ganar espacio y comodidad, la postura (los huevos que ponen) terminan siendo estables todo el año y la calidad del producto mucho mejor.

Bertrán, aclaró que la gallina nunca va a tener un “100 por ciento de postura” porque pone un huevo cada 25 horas y “siempre nos queda esa hora dando vuelta en el día al momento de realizar estadísticas”. Es decir que el máximo rinde por animal resulta entre un 90 o 92 % de posturas. “La gallina es un animal estable todo el año. Salvo que pase algo”, añadió.

Cuidando el medioambiente

Es para destacar que hoy forman parte de una iniciativa que es sustentable y que, a futuro, tiende a ser agroecológica. La misión de Bertrán es incursionar en la crianza conocida como “gallinas felices”, donde los animales viven fuera de las jaulas.

También, es para valorar que producen su propia energía gracias a 30 pantallas solares y los maples que utilizan tienen un fin ecológico: los de cartón son reciclados y los de plástico reutilizables. Por otra parte, el predio donde está montada la planta abunda en especies de “kiri”, un árbol reconocido en todo el mundo por sus cualidades de producir mayores cantidades de oxígeno.

“Garantizamos las condiciones de higiene y comodidad para el personal ocupado (son 4), para las aves y reducimos el impacto ambiental que generan los antiguos sistemas de jaulas. Los comederos de acero, el carro distribuidor de alimentos, la colectora automática de huevos y de guano fuera del galpón, nos permiten sostener la producción logrando un beneficio para la seguridad del personal, calidad de vida de las aves y del producto. También utilizamos el guano como abono orgánico, contribuyendo al cuidado del medio ambiente”, se explayó.

Finalmente, admitió: “Me siento muy útil y cómodo trabajando en el lugar que estoy. Muy agradecido a ‘Los 12’ por el espacio que me dieron. Me siento orgulloso al ver todas las cosas que de a poco vamos logrando. Siempre que podamos realizar pequeños cambios va a ser para mejorar y para que el producto que con tanto esfuerzo hacemos siga con la calidad de siempre”.