La Copa Davis suma nuevas sedes

Turín (Italia) e Innsbruck (Austria) se unirán este 2021 a Madrid, ciudad en la que se disputarán los cuartos, semis y final.

Las ciudades de Turín (Italia) e Innsbruck (Austria) se unirán a Madrid como sedes de la Copa Davis este año, según anunció este lunes la Federación Internacional de Tenis (ITF).



El Pala Alpitour Arena de Turín será escenario de los encuentros de dos grupos, así como dos duelos de cuartos de final, mientras que en el Olympia-Halle de Innsbruck jugarán otras dos zonas y una eliminatoria de cuartos.



El Madrid Arena, además de dos grupos, tendrá también dos duelos de cuartos de final, las semifinales y la final, según se determinó.

🎾 3 ciudades, 11 días, 18 países

Turín e Innsbruck han sido las selecciones ganadoras de entre todas las ciudades que solicitaron unirse a Madrid como sedes de la Copa Davis, que ya estrenó su formato en 2019, con España como campeona, pero que tuvo que suspenderse en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.



La edición de este 2021 del torneo de selecciones se disputará en un formato de 11 días, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, sobre canchas rápidas.



Albert Costa, director de las Finales de la Copa Davis, aseguró que las candidaturas de estas dos ciudades han sido "impresionantes" y que, además de ofrecer una experiencia de "clase mundial" para jugadores y aficionados, también prometen estrictas medidas de seguridad e higiene.





Madrid Arena, Madrid (España)



Grupo A: España, Rusia y Ecuador.



Grupo B: Canadá, Kazajistán y Suecia.



Cuartos de final: A1 vs 1 Mejor Segundo; B1 vs 1 Mejor Segundo; semifinales y final.







Olympia-Halle, Innsbruck (AUT)



Grupo C: Francia, Gran Bretaña y República Checa.



Grupo F: Serbia, Alemania y Austria.



Cuartos de final: C1 vs. F1







Pala Alpitour Arena, Turín (ITA)



Grupo D: Croacia, Australia y Hungría.



Grupo E: USA, Italia y Colombia.



Cuartos de final: D1 v E1.

Con información de Telam