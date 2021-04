https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe Proponen retirar las armas a policías con denuncia por violencia de género

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile presentó una iniciativa para prohibir la portación, tenencia y transporte del arma reglamentaria a personal de la policía o del servicio penitenciario que haya sido denunciado por violencia de género o intrafamiliar. El objetivo es resguardar a las víctimas del denunciado.

El legislador radical oriundo de la capital provincial presentó un proyecto de ley para restringir el uso y acceso del arma de dotación a todos aquellos agentes que hayan sido denunciado por ejercer violencia de género o intrafamiliar.

Según la normativa, ante una situación de estas características, se debe retener el arma al agente hasta que los equipos interdisciplinarios evalúen si el hecho amerita que sea definitivo o si es factible que el denunciado pueda utilizar el arma de dotación durante la jornada laboral, debiendo depositar la misma en la armería al culminar su trabajo y hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la restricción.

Al respecto, Basile, el autor de la iniciativa, expresó: “La violencia contra las mujeres y la familia es una problemática social que debe abordarse con inmediatez, más aun en escenarios donde hay un arma al alcance del victimario. Creemos fuertemente que la vulnerabilidad de la víctima se ve incrementada cuando el que ejerce la violencia es una persona que portar armas por su trabajo diario y tiene una o varias disponibles”.

En este sentido, Basile comentó: “Con este proyecto no buscamos estigmatizar, ni mucho menos poner trabas a la labor policial, ya que entendemos que el arma de dotación es una herramienta más de trabajo, tampoco pretendemos que se transforme el personal en meramente administrativos por no poder contar con la misma, lo que sí es nuestro objetivo claro y conciso, es el de contar con una nueva ley que sume para intentar resguardar la integridad y la vida de las mujeres, como así también de las familias”.

Cabe destacar que el proyecto fue realizado en coautoría con el diputado provincial Juan Cruz Cándido.

Antecedente

En diciembre de 2017 un agente penitenciario mató a su ex mujer, a su ex suegra, a su ex cuñada, a su hijastra y a la pareja de esta última con su arma reglamentaria.

El suceso tuvo lugar en Santa Fe Capital con resonancia nacional por la violencia del hecho y los antecedentes que tenía el victimario. Consultado, el legislador expresó: “si hubiésemos contado en ese momento con una ley como esta, se podría haber evitado semejante tragedia”.

No todos usan su arma

Según el Censo Policial 2020 realizado por el Observatorio de Seguridad Pública de la Provincia arrojó una estadística llamativa: el 82, 4 % de los agentes que portan un arma reglamentaria no disparó ni un solo tiro en un año calendario. Asimismo, el estudio realizado reconoce que casi el 97% de los agentes nunca hirió a nadie y casi el 98% nunca fue herido. Sin embargo, la gran mayoría de los agentes sostienen que es necesario portar el arma para su trabajo.