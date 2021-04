Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 12.04.2021

14:18

Recobrar la identidad

ALFREDO SALOMÓN

"Pregunto, ¿por qué no le compramos vacunas a Estados Unidos y le compramos a Cuba? Es una ridiculez propia del cristinismo. No hacemos nada bien teniendo como aliado al zurdaje tirano. La Argentina siempre fue un país rico, poderoso e independiente. Tenemos que volver a ser lo que siempre fuimos para recobrar nuestra propia identidad y prepararnos para cuando tengamos que votar".

****

Agradecimiento a los jóvenes que nos vacunan

NOEMÍ MAURI

"Quiero destacar y agradecer a todas las personas que están trabajando para colocar la vacuna contra el Covid. Tienen una excelente atención. Los felicito a todos. Es muy buena la organización. Son todos chicos jóvenes, y a veces los jóvenes no tienen buen trato con lo abuelos, pero en este caso ¡es excelente! De nuevo, mis felicitaciones."

****

Tomar el toro por las astas

UN LECTOR

"En este desgraciado capítulo que estamos viviendo de la pandemia, parece que nuestros gobernantes no están a la altura de las circunstancias. Al contrario, estuvieron muy lejos de lo que la sociedad esperaba de ellos. Incluyo a intendentes, gobernadores y la presidencia de la Nación. El problema está ahí y ustedes se limitan a invitar a la gente a adoptar ciertas normas. Pero ustedes están para gobernar. Para dar orden y seguridad. No puede ser que no asuman su papel y tomen el toro por las astas para disponer las restricciones necesarias aunque no caigan simpáticas. En este contexto es inadmisible una actitud dubitativa".

****

Aclaración necesaria

LECTORA ATENTA

"Sería interesante saber si esta provincia está aplicando la vacuna Sinopharm. Según una denuncia realizada en Buenos Aires por el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, no produciría inmunidad con una sola dosis. El Dr. Eduardo López, asesor presidencial, dice que la nación dispuso la aplicación de una sola dosis de la vacuna Sinopharm sin tener en cuenta su eficacia. El tema es lo suficientemente grave como para que el Ministerio de Salud del gobierno de la provincia, a través de la ministra, aclare la situación. Muchas gracias".

****

Llegan cartas

Mi relación con el Diario El Litoral

PABLO GIGLIOTTI

Corría el año 1959, yo era integrante de la Unión de Padres de Familia del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Esclavas, y propusimos llevar adelante la construcción de una cancha de básquet porque las niñas jugaban en una cancha de piso de ladrillo molido y muchas veces se lastimaban en algunas caídas. En ese momento me contacté con el Diario El Litoral y tuve la ocasión de conocer al Sr. Enrique Miguel Cruz padre. En ese entonces, la sede del diario estaba en la calle San Martín. En la redacción pude conocer también a los Sres. Chilín Eusebio, Valdés, el Negro Fernández, Lallana y otros. En ese momento, contábamos con la colaboración de Padres de Familia y de vecinos, para completar dicho proyecto. El ponerlos en conocimiento por suerte dio sus frutos y al poco tiempo contábamos con una cancha de piso de granito. Algo muy loable, porque trajo mucha seguridad. Recuerdo que el diario realizó una hermosa nota dando a conocer las necesidades del colegio, que en ese entonces era gratuito porque el vecindario era de gente humilde. Así y todo, merced a la nota del diario esa obra pudo llevarse a cabo, llevando tranquilidad a los padres de familia. Gracias a mi Diario El Litoral por publicar este recuerdo".

****

Inentendible

HUGO MODESTO IZURDIAGA

"En pleno auge de la Pandemia, las autoridades nacionales aconsejan: "evite los eventos y reuniones numerosas cuando sea posible". "Evalúe el nivel de riesgo al decidir realizar un evento". "Mantenga el distanciamiento social". "El uso del barbijo es obligatorio". "La mejor manera de prevenir la propagación del Coronavirus es quedándose en casa siempre y cuando sea posible". La ciudadanía argentina, respeta a rajatabla todo lo anterior mencionado. Pero no deja de asombrarse por lo sucedido en la provincia de Entre Ríos, al ver una gran fiesta (sin ninguna medida de prevención) para no menos de 3000 personas. ¡Y organizada por el mismísimo Intendente! Vale recordar que este funcionario fue condenado en el año 2006, por la Sala Segunda de la Cámara del Crimen. Recibió tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, al encontrarlo autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. El tribunal (que lo juzgó) entendió que no pudo justificar sus ingresos, sobre todo la existencia de cuentas millonarias en bancos de la República Oriental del Uruguay. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la decisión de la Justicia de Entre Ríos. Pero Rossi, lleva ya 5 mandatos como intendente de la Municipalidad de Santa Elena y organiza bailes... en plena pandemia. Esperemos que la justicia actué".