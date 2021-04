"Diego no se merece lo que le está pasando", dijo la mamá del joven que arrolló a dos ladrones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miriam, la madre del joven que está preso por chocar y matar a dos motociclistas que le habían robado, asegura que seguirán pidiendo que su hijo sea liberado. Agradece el apoyo de las miles de personas que los acompañaron y anuncia que el próximo sábado a las 13 habrá una nueva marcha en barrio Fisherton de Rosario.

Por Carlos Retamal

Se hizo conocida de una manera que nadie querría, pidiendo por la liberación de su hijo, quien quedó preso por perseguir, arrollar y matar a dos motociclistas que le habían robado una mochila con dólares. Miriam, madre de Diego C., vive un calvario desde el jueves por la tarde, pero está dispuesta a seguir hasta “el final” para lograr que su hijo sea liberado.



En diálogo con El Litoral, Miriam contó que Diego es el mayor de 3 hermanos, que trabaja con su padre y que “no se merece lo que le está pasando”. Según indicó, el joven “tiene una vida por delante, es muy trabajador, muy buena persona” y sobre lo ocurrido en la tarde del jueves pasado, sostuvo que intentó defenderse, pero que “él no quería lastimar a nadie. Nosotros no lo criamos así”.



“Mi hijo estaba en shock, creo que no midió las consecuencias. En ningún momento quiso lastimar a nadie, estoy segura como mamá. Es un chico tranquilo y sano”, remarcó.



La mujer criticó la decisión tanto del fiscal como del juez de dictar la prisión preventiva de su hijo por el plazo de 60 días, y aseguró que junto a su familia apelará la medida porque quiere que su hijo salga.



“La verdad es que estoy muy triste. Sus hermanos están tristes. Nunca creímos que esos robos que uno escucha por radio o ve por televisión nos iban a tocar a nosotros. Es muy doloroso todo lo que estamos viviendo”, remarcó.



“Diego es un gran hijo. Todos los que lo conocen lo saben. Vamos a seguir luchando para que quede libre lo antes posible, porque no se merece lo que está pasando”, continuó diciendo.



“Diego tiene miles de proyectos. Está viviendo con su novia y es un muchacho trabajador”, mencionó. Además, contó que si bien ya no vivía bajo su techo, si lo veía todos los días, porque “le mandaba un WhatsApp diciéndole que había hecho milanesas o cualquier otra comida y él venía a comer”.



Nueva marcha



La mujer aseguró que junto a su familia seguirá luchando y marchando “las veces que hagan falta” para que su hijo salga de la cárcel.



El próximo sábado 17, a las 13, se realizará una nueva movilización que seguirá el mismo recorrido que la llevada a cabo el 10: la convocatoria es en la rotonda de Córdoba y Wilde, para caminar luego hasta el puente que está bajo avenida Circunvalación. “Esperamos que vaya mucha más gente, porque esto no es únicamente por Diego sino por todos, porque no podemos seguir viviendo con tanta inseguridad”, señaló Miriam.



La casa donde vive el padre de Diego (está separado de Miriam), ubicada en Amuchástegui al 600 de barrio Fisherton, cuenta con custodia policial ya que los familiares del joven que residen en dicha vivienda fueron amedrentados entre el jueves y viernes por allegados a los dos motociclistas fallecidos.



¿Cómo sigue la causa?



Diego está alojado en un complejo penitenciario ubicado en el extremo oeste de la ciudad. Por el momento deberá permanecer en dicho sitio hasta el 7 de junio próximo, cuando se cumplan los 60 días de prisión preventiva que fueron ordenados por el juez Román Lanzón, a pedido del fiscal Patricio Saldutti durante una audiencia imputativa celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.



En las próximas horas, el joven de 25 años será sometido a una pericia psicológica.



El abogado defensor dijo que en los próximos días interpondrán un recurso de apelación y que pedirá “el cambio de figura y el pedido de libertad, o una medida alternativa a la prisión preventiva”.



El letrado Pablo Rajmil sostuvo además que el joven no tuvo intención de matar y que es por ello que plantearán que la carátula del caso sea por “homicidio culposo por accidente de tránsito, y la hipótesis de exceso de la legítima defensa”.



“¡Libertad para Diego y juicio por jurado!”



Bajo esa consigna, se lanzó este lunes una convocatoria para juntar firmas con el objetivo de exigir la liberación de Diego. Desde el sitio de peticiones por internet Chance.org, cualquiera puede acceder y sumar su adhesión.



La petición que lleva por título “¡Libertad para Diego y juicio por jurado! Basta de criminalizar víctimas que se defienden”, está dirigida al Consejo de la Magistratura de Santa Fe; al Ministerio Público Fiscal; al Gobierno de Santa Fe y a la Legislatura de la Provincia.



El extenso pedido señala, entre otras cosas, que “Diego C. es un ciudadano estudioso y trabajador de Rosario. Unos delincuentes tomaron la decisión de arruinarle la vida cuando le robaron su mochila con pesos y dólares ahorrados con mucho esfuerzo. Comprensiblemente fuera de sí, los persiguió con su camioneta y chocó la moto en la que escapaban, causándoles la muerte. Un hecho así es lamentable pero merece, como mucho, una sanción mucho más leve que la que correspondería a un delincuente que mata por matar, para apropiarse de lo ajeno. Diego quiso detenerlos para recuperar lo suyo, en un estado de emoción violenta y/o exceso en la legítima defensa. No es un criminal. Un jurado popular lo entendería”.



“Ahora bien, la gran mayoría de nuestros jueces, fiscales y abogados penalistas estudiaron con los libros de Zaffaroni, que nos dice en pocas palabras que el delincuente es la víctima, que la legítima defensa prácticamente no existe y que está mal analizar los antecedentes de la persona y la peligrosidad para la sociedad al fijar una pena o prisión preventiva. Este dogmatismo pro delincuente y pro impunidad está literalmente desangrando a nuestra sociedad, y hay que terminarlo”, continúa el escrito.



“En este caso, el fiscal Patricio Saldutti y el juez Román Lanzón establecen, antes de que se resuelva el juicio, una prisión preventiva de 60 días, cuando en la Argentina la prisión preventiva es sumamente restrictiva gracias al garantismo que niega el análisis sobre la peligrosidad para la sociedad según los antecedentes. En Argentina la prisión preventiva es de excepción, solo por peligro de fuga y entorpecimiento del proceso. Diego se entregó y no tiene antecedentes. No es peligroso para la sociedad y no hay fundamento jurídico para esta injusta prisión preventiva. Ello viola su

presunción de inocencia”.



“Hay que modificar muchas leyes en la Argentina para que haya más justicia, pero también jueces, fiscales y abogados deben cambiar la mentalidad y empezar a aplicar más el sentido común y la justicia dentro del marco de las leyes vigentes. Por eso, pedimos la sanción que corresponda para este juez y este fiscal que han consagrado una flagrante injusticia, en contra de la ley. Exigimos la libertad de Diego, que es la víctima tanto de los criminales que lo asaltaron como de los funcionarios que lo metieron preso. Pedimos también juicio por jurado en la Provincia de Santa Fe, para que la sabiduría y el sentido común primen sobre los dogmas garantistas en la Justicia”, termina diciendo la petición, que al cierre de esta edición se acercaba a las 8 mil firmas.



Aquí juntan firmas para el pedido de liberación de Diego C.





Patricia Bullrich pidió la liberación de Diego

La actual presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó la resolución judicial impuesta este domingo 11 de abril contra Diego C., quien fue imputado por homicidio simple por atropellar con su camioneta a dos ladrones que lo habían asaltado en la puerta de la casa de su padre, ubicada en barrio Fisherton.

En declaraciones a LT8, sostuvo que en Argentina, “lo primero que se analiza es a la víctima y no a los victimarios. La gente se defiende como puede ante la inseguridad”. Y en este caso en particular, sostuvo que “una persona se defendió de dos delincuentes y lo dejaron en prisión preventiva como si fuera peligrosa”.

“En Argentina imputan a quienes se defienden de los delincuentes; nadie protege a las víctimas de los robos y la inseguridad. Queremos que la justicia entienda que primero tiene que defender a las víctimas y no a los victimarios. Rosario vive un clima de miedo frente a la inseguridad”, agregó.

Y sobre la prisión preventiva por 60 días, la ex ministra pidió “ser razonables”. “Diego se defendió, él no se va a escapar. Las víctimas son víctimas y no victimarios. Ese es el mensaje a la sociedad rosarina, no queremos más convertir a las víctimas en victimarios. Rosario siente la injusticia, por eso se manifestaron los vecinos de Fisherton”, terminó diciendo.