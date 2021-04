https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.04.2021 - Última actualización - 22:21

22:18

Tras conocerse la noticia, la familia del senador y ex gobernador de Tucumán divulgó un comunicado de prensa para fijar su posición.

200 cabezas Encontraron ganado robado en un campo de José Alperovich Tras conocerse la noticia, la familia del senador y ex gobernador de Tucumán divulgó un comunicado de prensa para fijar su posición. Tras conocerse la noticia, la familia del senador y ex gobernador de Tucumán divulgó un comunicado de prensa para fijar su posición.

Un caso de vacunos robados salpica al exgobernador tucumano José Alperovich, porque este fin de semana encontraron en uno de sus campos 200 de los 3500 animales denunciados, en la causa que lleva adelante la Justicia de Santiago del Estero, donde funcionaba Oleos del Centro (ODC), el feedlot del empresario cordobés Luis Magliano, detenido hace 10 días.

Alperovich es actualmente senador nacional por su provincia, pero pidió licencia tras ser acusado de abuso sexual. En un comunicado, la familia del legislador aseguró que Magliano pagó una deuda con ganado y afirmó que “evidentemente” la firma Galesa SRL, propiedad familiar, fue estafada por el empresario.

Su responsabilidad en el delito de abigeato aún no está clara porque hasta días atrás el exgobernador era considerado una víctima de Magliano, a quien le habría entregado 8000 cabezas de ganado. Por ahora, el senador no está imputado. Los denunciantes describieron que la hacienda tenías sus marcas y algunas estaban sobremarcadas con la intención de que no fueran identificadas. Pero eso no justifica que en su campo se hayan encontrado animales identificados como pertenecientes a las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., que denunciaron la desaparición de la hacienda que le habían encomendado a ODC para que les brinde el servicio de “hospedaje y engorde”.

Tras conocerse la noticia, la familia de Alperovich divulgó un comunicado de prensa para fijar su posición:

“Daniel Alperovich, Socio Gerente de La Galesa SRL, comunica que el allanamiento en la finca, se produjo por una denuncia penal contra Luis Magliano (hoy detenido) propietario de Óleos del Centro, empresa dedicada al pastoreo de ganado. Nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda, con ganado. Todo documentado y registrado por el SENASA. Evidentemente fuimos estafados”. “La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado, no era de propiedad de Magliano. Los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quienes son sus propietarios. Estamos recolectando toda la documentación para aportar a la justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.

Los reclamos a Magliano

En el concurso de acreedores de Oleos del Centro abierto en diciembre, la firma de Alperovich es una de las 140 que se han presentado hasta el momento, con reclamos por $ 700 millones de pesos que con el avance de la investigación llegarían a superar los $ 1000 millones. En relación a esos números, hay que tener en cuenta que el valor promedio de los animales referidos es de $ 50.000 y las instalaciones de ODC en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo tienen capacidad para 17.000 terneros y novillos.

Magliano, que hasta el 14 de enero fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María y recientemente fue expulsado de la entidad –con el voto unánime de su comisión directiva- fue imputado por los delitos de hurto de ganado mayor y estafa, por la fiscal santiagueña Victoria Sottini, y quedó detenido desde el 31 de marzo en el Centro Único de Detenidos de Santiago del Estero. Todavía no fue citado a declaración indagatoria.

En los últimos días se realizaron diversos allanamientos tanto en Santiago del Estero como en Santa Fe, y si bien no se encontraron animales denunciados como en “La Galesa”, el campo de Alperovich, se constató que parte de la hacienda buscada había pasado por un feedlot de Armstrong, en el sudoeste santafesino. En ese sentido, crecen las dudas sobre cómo pudo haberse transportado tan cantidad de animales sin que las autoridades (provinciales, municipales y de sanidad) de diversas provincias hayan detectado nada, porque para el traslado de semejante cantidad se habrían necesitado entre 160 a 180 fletes en camiones jaula.

La investigación penal comenzó en enero, luego de que las tres firmas mencionadas, vinculadas a un importante grupo farmacéutico, denunció la desaparición de 3.540 vacunos valuados en $ 150 millones. A la par de ello, se conoció que Óleos del Centro (empresa de la que es titular Magliano) adeudaba $ 36,7 millones en cheques sin fondos, según información del Banco Central, donde también se consignó que la cesación de pagos de esas obligaciones iba desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 25 de marzo de este año.