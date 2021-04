https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo otra lista

Florentino Pérez fue proclamado presidente del Real Madrid

"No habiéndose presentado más que una candidatura proclamada por esta Junta Electoral (...) se proclama presidente del Real Madrid a D. Florentino Pérez Rodríguez y Junta Directiva" expresó la Junta Electoral.

El empresario Florentino Pérez continuará como presidente del Real Madrid hasta 2025, después de presentarse únicamente su candidatura a presidir la entidad, por lo que afrontará su sexto mandato al frente del club blanco.



"No habiéndose presentado más que una candidatura proclamada por esta Junta Electoral (...) se proclama presidente del Real Madrid a D. Florentino Pérez Rodríguez y Junta Directiva", confirmó la Junta Electoral de la entidad madridista, presidida por José Manuel de Carlos Grau, tras reunirse este martes de manera telemática. Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2025.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2021



En su nueva aventura le seguirán acompañando Fernando Fernández Tapias, Eduardo Fernández de Blas y Pedro López Jiménez como vicepresidentes, mientras que Enrique Sánchez González ejercerá como secretario.



Como vocales, estarán Santiago Aguado García, Jerónimo Farré Muncharaz, Enrique Pérez Rodríguez, Manuel Cerezo Velázquez, José Sánchez Bernal, Manuel Torres Gómez, Gumersindo Santamaría Gil, Raúl Ronda Ortiz, José Manuel Otero Lastres, Nicolás Martín-Sanz García, José Luis del Valle Pérez y Catalina Miñarro Brugarolas. Tenés que leer El jugador del Real Madrid Sergio Ramos dio positivo de coronavirus



El también presidente de ACS, de 74 años, afrontará de esta manera su sexto mandato; presidió la entidad blanca desde 2000 a 2006, año en que dimitió, antes de regresar en 2009. En total, acumula 17 años como máximo mandatario del club de Chamartín y más de 1.000 partidos.



Durante sus años de presidente, el Real Madrid ha conquistado 26 títulos en la sección de fútbol y 21 en la de baloncesto: cinco Ligas de Campeones, cinco Ligas, cinco Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de España, cuatro Supercopas de Europa y dos Copas del Rey en fútbol y dos Euroligas, seis Ligas Endesa, seis Copas, seis Supercopas de España y una Copa Intercontinental de baloncesto.



Además, sus mandatos se han caracterizado por el aterrizaje de grandes estrellas en el Santiago Bernabéu, como Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo o David Beckham en su primera etapa o Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso y Karim Benzema, en la segunda.



También ha sido impulsor de la mayor reforma de los últimos años en el estadio blanco, con la que aspira a convertirlo en una de las referencias arquitectónicas del continente a nivel deportivo. Con información de dpa