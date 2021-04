https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 13.04.2021

Especialistas realizaron una primera entrevista al joven de 25 años que fue imputado por homicidio y deberá seguir detenido por el término de 60 días. Se espera que en los próximos días preste declaración.



Robo, persecución y muerte en Fisherton El fiscal recibió los resultados de la pericia psiquiátrica hecha al conductor de la camioneta Especialistas realizaron una primera entrevista al joven de 25 años que fue imputado por homicidio y deberá seguir detenido por el término de 60 días. Se espera que en los próximos días preste declaración.

Carlos Retamal



El fiscal de Homicidios Culposos, Patricio Saldutti, recibió en la mañana del lunes los resultados preliminares de la primera pericia psiquiátrica realizada a Diego C., el conductor de una camioneta Chevrolet S10 que en la tarde del jueves, persiguió por las calles de barrio Fisherton, arrolló y mató a los dos motociclistas que, 6 cuadras antes, le robaron una mochila que contenía 2 mil dólares.



Fuentes de Fiscalía señalaron a Mirador Provincial que la primera pericia psiquiátrica realizada por médicos en el consultorio médico forense ubicado en los tribunales de Rosario indicó que “no hay factores psicopatológicos de base, pero según el contexto del hecho podría haber factores desencadenantes de su reacción”.

Ante esto, la fiscalía solicitó medidas “para profundizar esa situación, más allá que no cuenta con la declaración del imputado, por lo tanto no tiene la versión de los hechos desde su visión”. Cabe remarcar que durante la audiencia imputativa realizada, vía zoom, en la mañana del domingo, Diego C. manifestó que no iba a prestar declaración, pero no se descarta que cambie de parecer en los próximos días. Su declaración es esperada ya que la causa no tiene aún la versión de los hechos desde el punto de vista del acusado.

También solicitaron una ampliación de dicho informe, un nuevo relevamiento de las cámaras de seguridad existentes en toda la zona del barrio donde sucedieron los hechos con el objetivo de “reconstruir el hecho para poder corroborar y dar certeza al contexto del hecho”, señalaron fuentes del caso.

Se estima que hay entre 19 y 20 cámaras que habrían captado algunos de los sucesos, por lo que se deberán peritar nuevamente cada una de ella para la reconstrucción de toda la secuencia, que incluyen dos hechos: el robo de la mochila y el doble homicidio.

Además, si bien el fiscal ya realizó entrevistas con los testigos del hecho, se prevé que en unos días sean citados para profundizar sus testimonios, ya que en muchas ocasiones los y las testigos pueden recordar algunos detalles que olvidaron en una primera entrevista.



Apelación

Se estima que el abogado defensor Pablo Rajmil interponga entre miércoles y jueves un recurso de apelación y que pedirá el cambio de figura (que pase de la actual carátula de homicidio simple a homicidio culposo por accidente de tránsito) y el pedido de libertad, o una medida alternativa a la prisión preventiva.





Robo mortal

En la tarde del pasado jueves 8 de abril, Diego C. había ido al centro de Rosario a realizar una operación cambiaria en una financiera, acción que llevó a cabo alrededor de las 15.40. Volvía a la casa de su padre, ubicada en Amuchástegui al 600, con una mochila que contenía 2 mil dólares y 2.400 pesos. Cerca de las 16:30, cuando estacionó la camioneta Chevrolet S10 en la puerta, se le aparecieron dos personas en moto. Bajo amenazas (se presume que al menos uno de ellos portaba un arma de fuego) le sustraen la mochila que contenía el dinero, además de su teléfono celular, y se dieron a la fuga en una moto Honda Titán de 150 centímetros cúbicos, de color roja.

El joven se subió a la camioneta y comenzó a perseguir a la moto por varias calles del barrio. En inmediaciones de Juez Zuviría y Navarro, a 6 cuadras de donde ocurrió el robo y a menos de 200 metros de la comisaría 17ª, el conductor de la moto de color roja, sin chapa patente, subió a la vereda, hecho que fue imitado por el el conductor de la camioneta, arrollando a los dos motociclistas, para terminar impactando contra un árbol, lo que disparó los airbag del vehículo.



Como consecuencia del fortísimo impacto, uno de los motociclistas, identificado como Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, falleció antes de la llegada de una ambulancia, mientras que su compañero, llamado Leandro Escudero, de 29, sufrió múltiples lesiones y fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó alojado en el área de terapia intensiva, con custodia policial y falleció en la mañana del viernes.



Por el hecho, el joven fue detenido y el domingo en la mañana, en una audiencia imputativa llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Patricio Saldutti imputó por homicidio simple a Diego Pablo C. El juez Román Lanzón hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por 60 días. La imputación se llevó a cabo vía zoom, mientras en las puertas del Centro de Justicia Penal, casi 300 personas se acercaron para pedir la liberación del joven.



Un día antes, más de 2.500 personas llevaron a cabo una masiva marcha por las calles del barrio Fisherton, marcha que se repetirá el próximo sábado a partir de las 13.