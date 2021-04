https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se reunirán los presidentes de los clubes

La URBA postergó el inicio de sus torneos

La Unión Argentina de Rugby decidió no comenzar el Top 12, los campeonatos de Primera División A, B , C y Segunda División debido al aumento de casos de Covid-19.

La Unión Argentina de Rugby (URBA) anunció este martes que postergó el inicio de los torneos del Top 12 y los campeonatos de Primera División A, B , C y Segunda División, debido a los avances de la pandemia de coronavirus.

El torneo Top12 estaba programado inicialmente para que comenzara el sábado 17 de abril, señaló la entidad en un comunicado.

A la postergación se sumaron también los certámenes de Primera A, B , C y Segunda División que debían dar comienzo la semana anterior, y que la URBA había postergado para el próximo sábado.

Este miércoles la URBA mantendrá una reunión entre los presidentes de todos los clubes de las distintas comisiones y tomará una decisión al respecto

El comunicado de prensa de la URBA señala que la entidad resolvió convocar a los presidentes de todos los clubes para una reunión virtual que se llevará a cabo mañana a las 19 para tratar básicamente cuatro puntos.

El temario comprende los siguientes temas: Conversaciones mantenidas con autoridades nacionales y provinciales sobre la competencia de la URBA; y "el objetivo principal de mantener la mayor actividad posible en los clubes como la que se venía desarrollando hasta el presente".

Además, propone un plan de competencias alternativo a llevarse a cabo en la CABA y en jurisdicciones habilitadas "mientras se mantengan las actuales restricciones", aclaró la URBA.

Y comprende "la posibilidad de postergar el inicio de todos los torneos, que comenzarán con el cronograma que se dispondrá luego de conversar con los presidentes de los clubes sobre el plan alternativo ideado".

La primera fecha del Top 12 tenía programado empezar el sábado próximo con los siguientes encuentros: SIC- Pucará, Alumni- Los Tilos, CUBA- San Luis, Newman- CASI, Hindú- Buenos Aires y Belgrano- Regatas Bella Vista.

El último encuentro oficial de la URBA fue el 6 de octubre de 2019, con la final del Top 14, cuando San isidro Club (SIC) se consagró campeón al derrotar en la final a Belgrano por 22-19.

