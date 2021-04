https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El contrato del volante vence en junio. Admitió que todavía no tuvo charlas con la dirigencia, que está cómodo en Unión pero que a esta altura vería con agrado jugar en el exterior. "Nos sorprendimos por lo que corrimos", dijo respecto del partido contra Boca.

Uno de los mejores ante Boca, habló en Café con Fútbol El anhelo de "Chaco" Acevedo: "A los 32 años, lo bueno sería tener la chance de jugar afuera" El contrato del volante vence en junio. Admitió que todavía no tuvo charlas con la dirigencia, que está cómodo en Unión pero que a esta altura vería con agrado jugar en el exterior. "Nos sorprendimos por lo que corrimos", dijo respecto del partido contra Boca.

Hizo un gran partido el "Chaco" Acevedo. Está en el "cuadro de honor" de las figuras, junto a Vera y a Nani. Firme, bien ubicado, con un gran despliegue, manejando la pelota y adueñándose de un mediocampo en el que junto a Cañete tuvieron siempre en claro cómo había que retroceder, cuándo había que apretar y de qué manera debía salir jugada la pelota para aprovechar el adelantamiento de Boca y tomar mal parado al rival.

Nelson Acevedo es un jugador clave en este Unión que no tiene grandes estrellas, que por allí carece de brillantez o jerarquía individual en algunos sectores de la cancha, pero que entendió el domingo que debía jugar el partido con mucha concentración e inteligencia. Y el "Chaco" es uno de los pocos que marca diferencias cuando juega bien, sobresaliendo del resto y aportando mucha claridad con ese famoso "pase entre líneas" que pocos volantes centrales del fútbol argentino están en condiciones de mostrar.

En Café con Fútbol, el programa que se emite los lunes a las 19 por Cable y Diario, con repeticiones a lo largo de la semana, el "Chaco" habló del partido y también dejó picando la duda en cuánto a su futuro.

-¿Cómo estás viviendo estas horas post victoria ante Boca?

-Estamos muy contentos por la victoria, porque sabemos lo que significa ganarle a Boca y que hacía mucho que no se le ganaba en Santa Fe (18 años). A este triunfo lo veníamos necesitando, porque perdimos algunos puntos y jugando bien en algunos partidos. Sabíamos que había que jugar concentrado este partido. Y lo hicimos.

-En tu caso, siendo una de las figuras y confirmando aquello de que "cuando Acevedo juega bien, Unión juega bien"...

-Escuché esa frase, está bueno por un lado y a veces me "matan" un poquito por eso que se dice... (Risas). Pero es lindo tener esa presión y me pone contento. Me siento bien, con confianza, hay muchos pibes con condiciones en el plantel, soy uno de los que por allí le señala cosas o corrige a los chicos y me gusta cumplir con esa función.

-¿Estás contento con la campaña?

-Hubo puntos que perdimos sin merecerlo. Quizás por distracciones nuestras o jugadas boludas nos terminaron empatando y quitando puntos. El torneo está muy parejo, estamos todos muy pegados y había que aprovechar esta fecha, no sólo por lo lindo de jugar contra Boca sino para meternos ahí arriba en la lucha por clasificar.

-Yendo al partido. ¿Se dio tal como lo planificó el Vasco?, ¿fue el Unión de los entrenamientos el que se vio el domingo?

-Trabajamos mucho en la semana en el retroceso, sabíamos que ellos tienen buenas individualidades y juegan mucho con Villa y Tevez. La concentración debía ser máxima durante los 90 minutos, porque no nos podíamos dormir. A algunos jugadores de ellos les costaba bajar, se venían contra el campo nuestro y les costaba el retroceso, fueron un poco lentos y en una de esas jugadas que nos dieron espacio, llegó el gol nuestro con Nico Peñailillo buscando el pase de Fede Vera como si fuese un centrodelantero.

-¿Dónde estuvo la clave?

-Fue uno de los partidos que más corrimos y más concentrados estuvimos.

-A propósito, Peñailillo admitió que corrió 7 kilómetros en el primer tiempo y uno de los que fue titular y jugó los 90 minutos, corrió 12,100 kilómetros...

-¡Lo que corrimos fue impresionante, lo hablamos en el entrenamiento de este lunes!... Todos corrimos 11 o 12 kilómetros, que es una barbaridad, y al ritmo que jugamos fue tremendo. Escuchar a los periodistas decir que nosotros fuimos superiores, es algo que nos dio orgullo. Y hacerlo con tantos pibes, con tantas condiciones, me da mucha alegría.

-¿Qué vas a hacer desde el 30 de junio, que vence tu contrato?

-Sinceramente no hablé nada con los dirigentes, no me dijeron nada. Me sentaré a hablar cuando me digan y veremos qué pasa.

-¿Querés quedarte o buscarás otro rumbo?

-Acá me siento muy cómodo, estoy muy bien en Unión y estoy abierto a lo que ellos me digan. A los 32 años, me gustaría ir a jugar afuera si me toca esa oportunidad. Veré qué puedo hacer cuando se venza el contrato.

-¿Hay que ganarle a Talleres o sirve el empate?

-Sólo disfrutamos esta victoria ante Boca el lunes y a partir del martes, a pensar en Talleres, que viene levantando. Es un partido en el que hay que concentrarse y correr mucho para poder ganar.