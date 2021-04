Martorano se reunió con la Corte y habló del esquema de vacunación

Vacunación

- A la Corte han llegado pedidos concretos del Colegio de Magistrados y el Sindicato de Trabajadores Judiciales para ser vacunados, ¿ese mismo planteo se le formuló recién aquí? - preguntó El Litoral.

- Nos preguntaron cómo era la logística de vacunación, explicamos cómo eran las etapas, en qué etapa estamos ahora y cómo continuamos.

- ¿Considera que el Poder Judicial podría estar dentro del grupo esencial para vacunar?

- En estos momentos lo que estamos vacunando no son grupos esenciales sino los grupos priorizados desde Nación y podría haber grupos estratégicos. Pero de la mano de esto, sepamos que no está vacunados ni el gobernador ni los ministros. O sea que estamos cohortizando por edades, y estamos empezando a cohortizar por comorbilidades. Dentro de esto toda la población estaría.

- ¿El pedido tiene que ver con jueces penales, fiscales?

- No hubo ningún pedido al respecto. Hubo un pedido de una buena charla de trabajo para conocer cómo era la situación general en la provincia de Santa Fe, en cuanto a la situación epidemiológica, qué pronóstico teníamos y a partir de eso hablar de la logística de la población. Estar al tanto que me parece muy prudente.

- Por lo que venía diciendo usted considera que este resurgimiento de casos tiene que ver con los viajes producidos en Semana Santa.

- Los primeros casos sí, a partir del lunes hemos tenido un aumento importante de casos. De hecho tenemos contingentes en otras provincias que me acaban de llamar que están contagiados, viendo cómo los manejamos. Claramente, vengo diciéndolo y es muy antipático, pero viajar fuera del país en este momento es una irresponsabilidad. Y hablo mucho de que quien tome unos días lo pueda hacer con el turismo de cercanía: las provincias a las que se va habitualmente hoy están en situación hipercompleja. Entonces la mayoría de las personas que han vuelo, volvieron en más de un 60 % con contagios.

- A nivel nacional, expertos recomendaron cerrar todo al menos por 15 días, ¿está de acuerdo con esto?

- Nosotros estamos con una gran diferencia con lo que está ocurriendo en Buenos Aires. Pero te recuerdo que el 1 de abril suspendimos las cirugías programadas, con mucha anterioridad empezamos a tomar medidas para hacer expansión de camas y prepararnos para lo que vemos que se viene. Iremos de la mano de lo que se indique a nivel nacional.

- Hay un trascendido sobre que la semana próxima llegarían 2 millones de dosis de Sinopharm al país ¿Qué información tiene al respecto?

- Estaría buenísimo. De verdad que no tengo información al respecto hasta ahora. Pero tenemos comunicación constante con el ministerio y no nos han dicho esto. Generalmente nos avisan cuando tienen certezas.

Escuelas: afuera es peor

- ¿Se puede suspender la presencialidad en las escuelas o considera que siguen siendo ámbitos cuidados? -preguntó El Litoral a Martorano. - Hasta el día de hoy uno va viendo los porcentajes de positivos, casos sospechosos, burbujas aisladas, no es problemático. Hoy. Si me preguntás qué me preocupa, porque yo paso, voy a los hospitales, paro todos los días por un lugar diferente, y paso por las escuelas, me preoocupa el afuera. Me preocupan los padres esperando; ahí si veo mucha cercanía. Pero en el ámbito interno hay mucho cuidado.