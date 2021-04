https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Números que alarman El sistema de salud de Rafaela está "trabajando al máximo"

El director del hospital reveló que tanto el sector público como el privado están con una ocupación de camas completa. Asimismo, alertó que la mayoría de los internados es gente joven (entre 45 y 55 años) y de la escasez de recurso humano sanitario.

Para describir con crudeza la situación, Diego Lanzotti afirmó: “estamos trabajando al máximo esa es la realidad, estamos al máximo con el personal bioquímico, kinesiólogos, enfermeros y médicos y llama la atención porque en esta etapa tenemos todo el sistema de salud tanto público como privado completo con camas ocupadas y esta ola de covid y nos agarra con un gran número de camas ocupadas, un gran número de accidentados, más los nacimientos de siempre y esto hace que se complique más la cuestión”.

A su vez, agregó un dato que agrega mayor preocupación al panorama al comentar que “la población que estamos atendiendo es una población más joven y eso nos pone en alerta”.

En ese sentido, Lanzotti precisó que “el rango de edad de los internados va desde los 27 a los 80 años y el promedio está entre 45 y 55” y agregó que “es una situación preocupante porque evidentemente la población que estamos atendiendo es una población más jóven y eso nos pone en alerta. Los protocolos de vacunación están hechos para mayores de 60 y hoy tenemos internados desde los 27 años y el fin de semana se produjo el fallecimiento de una mujer de 33 años”.

La máxima autoridad del efector público rafaelino se mostró muy preocupado por lo que viene debido a que en los últimos días “se recibieron innumerables consultas de gente joven con moco y fiebre, y eso alcanza para hacer una indicación de hisopado. Mucha gente que en esta época tienen este cuadro sin síntomas graves, el problema es que esas personas está circulando entre gente de riesgo y esta realidad sanitaria nos excede porque no es posible ponerse tan estrictos”.

No es cuestión de plata

Acerca del recurso humano para dar pelea a la pandemia, Lanzotti sostuvo que “cree que no hay nadie de salud de Rafaela que no esté trabajando”, pero aclaró que “la gente disponible está en un porcentaje de respuesta menor como consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas que dejó la primera ola”. “Vemos que cuando convocamos a profesionales de otros lugares para hacer tareas de CoViD ni siquiera el incentivo económico sirve para traerlos porque el personal de salud no está acostumbrado a una patología que tenga tanta morbimortalidad, uno está acostumbrado a que el problema de salud se resuelva, ante estas situaciones el personal empieza a decaer sobre todo psicológicamente”, lamentó el médico.

“Hemos tenido bajas sustanciales en el área de clínica médica y de UTI , lo que complica el número de pacientes posibles de atender y hay mucha gente que con voluntad y esfuerzo supera sus propias posibilidades para atender una mayor cantidad de pacientes”, apuntó.

Con relación al equipamiento y la infraestructura que tiene el hospital señaló que “el año pasado el gobierno nacional y provincial hicieron un gran esfuerzo para proveernos de todo lo que se necesita para trabajar, estamos bien equipado incluso le hemos podido dar una mano a localidades vecinas, pero hoy todo pasa por el recurso humano que está al limite”.

De acuerdo al informe epidemiológico publicado este lunes, las camas del hospital de Sala General ocupadas con pacientes positivos eran 17, mientras que otras 4 con síntomas sospechosos. En tanto que en la Terapia Intensiva había 22 internados infectados de CoViD y 11 con asistencia respiratoria mecánica.