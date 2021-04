https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.04.2021 - Última actualización - 16:05

16:00

Rapinoe es una de las abanderadas de la lucha feminista a nivel mundial y por eso pidió "igualdad de oportunidades desde el armado de programas juveniles".



Rapinoe, ganadora del Balón de Oro de la FIFA en 2019 Megan Rapinoe: "No pido el mismo salario que Messi" Rapinoe es una de las abanderadas de la lucha feminista a nivel mundial y por eso pidió "igualdad de oportunidades desde el armado de programas juveniles". Rapinoe es una de las abanderadas de la lucha feminista a nivel mundial y por eso pidió "igualdad de oportunidades desde el armado de programas juveniles".

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe, ganadora del Balón de Oro de la FIFA en 2019, aseguró este martes que no reclama ganar "el mismo salario" que el astro Lionel Messi, luego de su pedido de terminar con la desigualdad económica ante igual tarea por cuestiones de género.





"Por lo que nosotras luchamos es por igualdad de inversiones, igualdad de oportunidades, mismos fondos y recursos destinados al equipo. Yo no pido el mismo salario que Messi, esa no es la realidad", declaró la capitana del seleccionado estadounidense en una entrevista con Radio Montecarlo, en la previa de un partido contra Francia.



Rapinoe es una de las abanderadas de la lucha feminista a nivel mundial y por eso pidió "igualdad de oportunidades desde el armado de programas juveniles".





"Si puedo tener el mismo programa juvenil, los mismos programas de marketing, entonces podemos empezar a hablar sobre el crecimiento del fútbol femenino... Lo hemos visto desde hace cuatro o cinco años con las inversiones que se han hecho, el nivel de clubes y jugadoras ha aumentado. La Copa del Mundo de 2019 fue un ejemplo perfecto. ¡Y fue porque hicimos mucho ruido!", continuó en su solicitud.



Por último, Rapinoe, goleadora en el Mundial de Francia 2019 con seis goles y además campeona con su equipo, pidió que "todos" se involucren en la lucha contra el racismo y no sea solamente por los "deportistas negros", como tampoco sean "solo mujeres" en la pelea por la paridad de género.





"No son solo los jugadores negros los que tienen que hablar sobre el racismo, no solo los jugadores homosexuales los que tienen que hablar sobre la homofobia, no solo las mujeres que tienen que hablar sobre la desigualdad salarial. Todos somos responsables", cerró la delantera estadounidense.

Con información de Télam