Hugo Pizzi aseguró que las clases presenciales "no tienen alto" impacto en los contagios

Martes 13.04.2021

El infectólogo y epidemiólogo, Hugo Pizzi, respondió a los reclamos de docentes para dar marcha atrás con el dictado de clases

El infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi aseguró este martes que la presencialidad en las escuelas no tiene un alto impacto en el nivel de contagios de coronavirus de la segunda ola, en medio del reclamo de algunos sectores docentes para dar marcha atrás con el dictado de clases.



"Desde el punto de vista epidemiológico, la presencialidad escolar está funcionando bien", indicó el especialista, y aseguró que desde el inicio del ciclo lectivo "solo el 1,5% se contagió", y -según dijo- de ese porcentaje "la mayoría son docentes".



Pizzi se expresó de este modo en sintonía con las autoridades gubernamentales que defienden el dictado de clases presenciales, al considerar que "la posibilidad de contagiarse en las aulas no es alta".

En declaraciones al programa "No Nos Queda Otra", que conduce Julián Saud por la AM 990, el infectólogo dijo que "la Sinovac y la Sinopharm no son las mismas vacunas", al hacer referencia al debate que surgió acerca del nivel de efectividad de las dosis producidas en China.

En ese sentido, consideró que la vacuna Sinopharm "es muy segura", tras destacar que es la que se está aplicando en la Argentina, a diferencia de la de Sinovac, cuyas dosis se están utilizando en Chile y Brasil.

El experto indicó, además, que "los rusos se transformaron en los productores de la vacuna líder", al destacar la eficacia de la Sputnik V desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Seguidamente, destacó la versatilidad del instituto ruso en "adaptar la vacuna para las nuevas cepas", al sostener que "es maravilloso" el trabajo de investigación que están desarrollando.

