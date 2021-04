https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Baclini respaldó a Vigo, pero buscan aplacar el conflicto

MPA: modifican la resolución de no trabajar con el órgano de investigación

El jefe de los fiscales respondió la nota remitida el viernes por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Aunque no se lo nombra, el eje de la polémica sigue siendo Marcelo Sain.

Por Mario Cáffaro SEGUIR El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Jorge Baclini señaló que "los fiscales regionales se encuentran habilitados a disponer órdenes a las y los fiscales para la articulación de la actividad de persecución con los órganos de apoyo a la gestión (entre ellos, el Organismo de Investigaciones), las cuales deben tender a concretar la eficiencia y eficacia en la persecución penal". El párrafo es el final de la nota de Baclini en respuesta a la cursada el viernes por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, quien le había solicitado que ordene al fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, a dar marcha atrás con la resolución por la cual dispuso que los fiscales de esa circunscripción dejen de trabajar con el Organismo de Investigaciones (OI) a cargo de Marcelo Sain. Tenés que leer Causa fiscales: Sarnaglia expuso ante la Comisión de Seguimiento En la misma nota, Baclini le informa que Vigo ha modificado parcialmente esa resolución con otra de fecha de ayer, martes 13 de abril. En menos de una semana, Vigo dictó la resolución para dejar de trabajar con el OI mientras sigue como director general Marcelo Sain; Somaglia hizo pública el viernes una nota a Baclini pidiendo un cambio de esa postura y recomendando elevar a la Comisión de Acuerdos de Legislatura la actuación del fiscal rafaelino y ayer la respuesta del titular del MPA al funcionario del Poder Ejecutivo donde le dice que es "sumamente saludable y positivo el interés que se demuestra en el funcionamiento del Organismo de Investigaciones y en mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial". Baclini le señala a Somaglia que "tratándose de una instrucción general que dispone órdenes internas, más allá de la trascendencia pública y de la alegación de que funda su reclamo en la vigencia de la legalidad, el suscripto observa que necesariamente debe preservar la institucionalidad y con ello la no afectación de la independencia y autonomía del MPA. Máxime cuando algunas de sus pretensiones pudieron impulsarse en forma autónoma y directa". Tenés que leer Para la Junta de Fiscales, decidir la situación de Sain le corresponde al Fiscal General Pero en respaldo a Vigo, señala el fiscal general que el regional rafaelino "evaluó la conveniencia de tal instrucción general sobre la base de una situación puntual que detalladamente describe e indica como provisoria, en tanto está sujeta a decisiones ulteriores de otros órganos". Luego le informa Baclini que el 8 de abril le envió a Vigo una nota "para que reconsidere la instrucción dada a los fiscales de la regiónal 5ta" y entonces informa que Vigo modificó parcialmente la resolución. Baclini no deja de señalar que el MPA se rige por el principio jerárquico y de unidad de actuación por lo que el fiscal regional se encuentra habilitado a dictar instrucciones generales y particulares contando los fiscales con autonomía técnica para decidir en las audiencias y en aquellas situaciones en las cuales no exista una instrucción general. Luego de otras considerandos, concluye la nota afirmando que la cuestionada resolución 15 de Vigo "fue dictada dentro del marco de la ley". Juicio Político La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que tiene en sus manos el expediente de Marcelo Sain no se reunirá en la fecha y recién lo haría la semana venidera. Como se informó la comisión envió al Tribunal de Cuentas y al Poder Ejecutivo una nota pidiendo detalles de licitaciones llevadas adelante por el ministerio de Seguridad durante la gestión del ex ministro. La rectificación del regional de Rafaela Baclini también le envió a Somaglia la resolución 17 del presente año que modifica -parcialmente- la 15 que ordenaba no utilizar más el Organismo de Investigaciones (OI) en esa circunscripción. La nueva disposición acerca de la intervención del OI "correspondiendo por consiguiente que el órgano fiscal evalúe su continuidad de acuerdo con las particularidades de cada caso, del concreto aporte buscado y su eventual contribución, determinación que se informará a la Fiscalía Regional atento a sus facultades de supervisión y control". Aclara Vigo que serán los fiscales quienes "ponderen el provecho, la oportunidad y conveniencia de la misma, escogiendo el órgano de apoyo que entiendan mejor lo satisfaga, también con conocimiento inmediato y continuo del fiscal regional". En sus extensos considerandos, Vigo aclara que su instrucción anterior no ha sido revocada por el fiscal general ni objetada por ningún órgano de investigación de la fiscalía regional. En otra párrafo, el regional hace notar que las investigaciones de criminalidad organizada que incluyen delitos de asociaciones ilícitas, juego clandestino y corrupción de funcionarios públicos se han desplegado a cargo de fiscales con el auxilio de fuerzas policiales federales y recién a partir de este año con apoyo del OI. Otra párrafo de Vigo sobre la ley del MPA que la estructura particular que ha construido el legislador, "en la cual también se prevé un sistema de control vertical inadmisibles las intromisiones externas, inclusive desde otros poderes del Estado, sin que que se comprometa la autonomía e independencia del Poder Judicial". Tras señalar que el fiscal general le pidió una reconsideración de la resolución anterior, insiste Vigo en que los procedimientos de asociación ilícito y juego clandestino de Rafaela y zona que significaron la prisión preventiva de cuatro ex policías y uno en función fueron dirigidos por el MPA y el apoyo de fuerzas federales.