Martes 13.04.2021

Compensación Egipto pidió 900 millones de dólares como indemnización por el bloqueo del Canal de Suez Además, las autoridades egipcias incautaron el megabuque EverGiven, que en marzo bloqueó el canal de Suez por casi una semana

Las autoridades egipcias incautaron el megabuque que en marzo bloqueó el canal de Suez por casi una semana, a la vez que exigieron una compensación de 900 millones de dólares, indicaron el jefe del canal y un funcionario judicial este martes (13.04.2021).

El jefe de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), el almirante Osama Rabie dijo que no se le permitiría al descomunal Ever Given salir del país hasta que se acuerde un monto de compensación con su propietario japonés, Shoei Kisen Kaisha Ltd. "El buque está ahora oficialmente incautado'', dijo el oficial a la televisión estatal de Egipto el lunes por la noche. "No quieren pagar nada", agregó.

Rabei no dijo cuánto dinero estaba buscando la autoridad del canal. Sin embargo, un funcionario judicial dijo que exigió al menos 900 millones de dólares, mientras que el diario estatal Ahram confirmó la cifra.

La cantidad toma en cuenta la operación de salvamento, los costos del estancamiento del tráfico en el canal y las tarifas de tránsito perdidas por el tiempo en que el Ever Given bloqueó el canal.