https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.04.2021 - Última actualización - 2:25

2:23

La "Academia" enfrentará a San Martín de San Juan por un lugar en los octavos de final. El encuentro se disputará a las 21.10 en el estadio de Arsenal, con transmisión de TyC Sports.

Tras la victoria en el clásico Racing quiere seguir de festejo en la Copa Argentina La "Academia" enfrentará a San Martín de San Juan por un lugar en los octavos de final. El encuentro se disputará a las 21.10 en el estadio de Arsenal, con transmisión de TyC Sports. La "Academia" enfrentará a San Martín de San Juan por un lugar en los octavos de final. El encuentro se disputará a las 21.10 en el estadio de Arsenal, con transmisión de TyC Sports.

Racing Club, en alza luego de la victoria en el clásico contra Independiente, enfrentará esta noche a San Martín de San Juan por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio de Arsenal, a las 21.10, con arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TyC Sports. En octavos de final, el ganador se cruzará con Boca Unidos de Corrientes o Godoy Cruz de Mendoza.

El triunfo en el clásico de Avellaneda renovó el aire de Racing, que venía de la derrota contra Godoy Cruz (4-2) en el Cilindro y el empate ante River Plate. Con ese envión, la "Academia" intentará saldar la deuda pendiente con la Copa Argentina donde fue eliminado por equipos de categorías inferiores en las últimas tres ediciones: Olimpo en 2017, Sarmiento de Chaco en 2018 y Boca Unidos de Corrientes en 2019.

Este partido será el inicio de una seguidilla para Racing ya que después visitará a Arsenal, el domingo por la Copa de la Liga Profesional, y luego viajará a Uruguay para el debut en la Copa Libertadores, que será el miércoles próximo contra Rentistas.

Por este motivo, el entrenador todavía no confirmó el once. No obstante se especula que Ignacio Piatti, Alexis Soto, Leonardo Sigali y Darío Cvitanich seguirán afuera, mientras que Leonel Miranda está en duda por un traumatismo en la rodilla izquierda.

San Martín no atraviesa su mejor momento futbolístico e incluso el entrenador Paulo Ferrari es cuestionado por los resultados. En su última presentación en la Primera Nacional, el equipo sanjuanino igualó 1-1 con Villa Dálmine como visitante. La delegación del "verdinegro" se quedó en Buenos Aires y se entrenó en las instalaciones de San Lorenzo a la espera del duelo de mañana en Sarandí.

Formaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez y Lucas Orban; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Matías Rojas y Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo; y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

San Martín: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández y Jonas Aguirre; Martín Rivero, Nicolás Pelaitay, Maximiliano González y Pablo Ruiz; Matías Giménez y Lucas Campana. DT: Paulo Ferrari.

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora: 21.10 (TyC Sports).

Cancha: Arsenal.