https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 14.04.2021 - Última actualización - 8:27

8:24

El ciclo que se desarrolla en el espacio ubicado en 1º de Mayo y Avenida Circunvalación, presenta “Lejos del cielo”, de Todd Haynes, el miércoles 14 de abril a las 19.

Museo de la Constitución "Lejos del cielo" en la nueva fecha del Cine Otoñal El ciclo que se desarrolla en el espacio ubicado en 1º de Mayo y Avenida Circunvalación, presenta “Lejos del cielo”, de Todd Haynes, el miércoles 14 de abril a las 19. El ciclo que se desarrolla en el espacio ubicado en 1º de Mayo y Avenida Circunvalación, presenta “Lejos del cielo”, de Todd Haynes, el miércoles 14 de abril a las 19.

Con la proyección de “Lejos del cielo”, el drama dirigido por Todd Haynes (Far from Heaven, Estados Unidos, 2002), continúa la propuesta que la Municipalidad organiza como parte de Pantalla Pública, la programación estable de cine que busca consolidar otro espacio para la difusión del cine no comercial. La función es el miércoles 14 de abril a las 19 horas, en el Auditorio Federal del Museo de la Constitución (1º de Mayo y Avenida Circunvalación).

El miércoles 21 de abril se podrá ver “Cuento de otoño”, de Éric Rohmer (1998); y el miércoles 28, “El indomable Will Hunting”, de Gus Van Sant (1997).

Cine otoñal

Para este ciclo programado con la colaboración de Cine Club Santa Fe, el otoño es el elemento común a las cuatro producciones seleccionadas. La película dirigida por Haynes comienza en esa estación, en 1957, en la que transcurre la vida apacible de la familia Whitaker: Cathy (Julianne Moore), Frank (Dennis Quaid) y sus dos hijos pequeños.

Él es un importante ejecutivo de una empresa de electrodomésticos y ella, una acomodada y modélica ama de casa de Connecticut que lleva una vida aparentemente equilibrada, satisfactoria y programada según los cánones de la familia burguesa americana. Sin embargo, de manera inesperada, tiene que enfrentarse a una gravísima crisis matrimonial y a un mundo exterior que impone límites a las emociones. Un mundo en el que domina el racismo y la intolerancia sexual.

El reparto dirigido por Haynes cuenta también con las actuaciones de Dennis Haysbert, James Rebhorn, Patricia Clarkson y Viola Davis, entre otras.

Foto: Focus Features

Protocolo

La entrada es gratuita, con capacidad limitada de la sala por protocolo sanitario. Debe reservarse previamente en la sección Pantalla Pública de la plataforma Capital Cultural.

Vale recordar que en el ingreso al auditorio se solicitarán los datos personales para corroborar la reserva del lugar. También se procederá a tomar la temperatura y sanitizar las manos.

Una vez en el interior, se exigirá el uso de tapabocas durante todo el tiempo de permanencia. Se solicitará también atender las indicaciones del personal de sala que se encargará de ubicar al público atendiendo a la modalidad de ocupación denominada “burbujas sociales de recreación”, que permite agrupar hasta seis personas que concurren juntas y mantener la distancia física entre grupos de personas no vinculadas.