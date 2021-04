https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 14.04.2021

12:24

Coronavirus Clemente y Zamora llevaron acciones en conjunto en la inscripción de adultos mayores para la vacunación

El titular del F.I.D.R. Santa Fe, Clemente, junto a la Responsable de los equipos territoriales en la ciudad, Rosana Zamora continúan llevando adelante relevamientos en distintos puntos de la ciudad, en adultos mayores de 60 años que no hayan podido acceder, debido a la Conectividad u otro problema a la inscripción para recibir la vacuna contra el COVID-19.





En esta oportunidad la responsable de los equipos territoriales, Rosana Zamora, dijo: " estuvimos en Barrio Santo Tomás de Aquino, Villa Libertad e Iriondo, donde pudimos relevar a personas mayores de 60 años que no pudieron acceder y no tienen acceso a sistemas informáticos y que a estos días no habían ingresado al sistema de cargas "





En su oportunidad Clemente mencionó la alegría de quienes se anotaban para ser beneficiados por el sistema de Salud con la vacuna contra el covid, ya que son personas grande sin conocimientos de internet, mails, sin familiares para completar el trámite y no podían trasladarse al centro de la ciudad.





De manera que Clemente destacó el trabajo realizado en los barrios y en el territorio, donde hay que estar, porque no todos pueden ir a la plaza central al horario que se dispone.





Zamora aclaró que este trabajo, se realiza con equipos territoriales reconocidos por la Dirección Provincial de Personas Mayores y la Dirección de la Región de Salud Santa Fe.





También mencionó que las planillas confeccionadas son ingresadas y cargadas directamente en el Sistema de la Región Norte de Salud de la Provincia de Santa Fe, a efectos de que estas personas sean incluidas en el plan de vacunación.





Clemente y Zamora destacaron y agradecieron al grupo de colaboradores capacitados que están llevando adelante los relevamientos en los distintos puntos de la ciudad, siempre cumpliendo todos los protocolos sanitarios que corresponden.





Para finalizar, Zamora y Clemente adelantaron que el día jueves estarán recorriendo Barrio Luz y Fuerza, de la misma manera que realizaron un llamado a seguir cuidándose, usar barbijo, concientizar sobre la responsabilidad social, ejercerla, y que cada día sea un paso adelante.