Datos oficiales

En Santa Fe quedan menos de 30 mil vacunas y no se sabe cuándo llegarán más

A nivel país, el número de dosis que están disponibles es 1.482.189. El gobierno no informó sobre nuevos arribos para las semanas siguientes. “Sólo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela”, dijo la ministra de Salud.

De acuerdo a los datos informados este miércoles por el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, a nivel país quedan 1.482.189 vacunas contra el coronavirus disponibles para aplicar en los próximos días. Ante la segunda ola de contagios, con un crecimiento exponencial de la curva (este martes se informaron 27 mil nuevos casos positivos de Covid-19) el gobierno de Alberto Fernández no tiene certezas sobre cuándo llegarán más vacunas. Foto: Monitor de Vacunas de Nación Vizzotti informó que la Argentina ha recibido 7.3 millones de vacunas y se distribuyó el 97% y que se está “esperando lo antes posible tener información” acerca de nuevos ingresos de dosis al país. “Tenemos la expectativa que pronto podamos tener algún embarque y en el momento en el que esté confirmado podamos transmitirlo”, dijo. En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, el monitor de vacunas de Nación indica que hasta este miércoles se distribuyeron en la “bota” 474.350 vacunas; de las cuales 386.080 fueron aplicadas como primer dosis y 58.460 como segunda. Es decir, se utilizaron en total 444.540, quedando a disposición 29.810. Foto: Monitor de Vacunas de Nación "Cuando termina la producción del lote, se hace el control de calidad, y en ese momento se avisa y se va a buscarla. Eso no está sucediendo y estamos esperando lo antes posible alguna información. Estamos trabajando y tenemos la expectativa que pronto tengamos un nuevo embarque. Tenemos la expectativa de poder recibir pronto un embarque de vacunas," explicó la Ministra de Salud. “Es el mensaje más difícil que me toca dar desde el comienzo de la pandemia, estamos en un momento crítico desde la salud y lo social”, expresó Vizzotti este miércoles al informar ante la prensa el estado de situación en relación al avance de la segunda ola. “Sólo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela”, dijo la funcionaria, y pidió: “posterguen lo postergable, los festejos, los cumpleaños, las reuniones con amigos”. El informe de Salud emitido este miércoles LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

