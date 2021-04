Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los imbéciles de la vida

ROBERTO SÁNCHEZ

"A falta de ideas en un año electoral los políticos involucrados aspirantes a la conducción del país, lo único relevante que hacen es descalificarse y agredirse, refiriéndose los unos a los otros de la peor manera, como los guapos de antaño mojándose la oreja constantemente. Da tristeza ver este sainete, gritándose, vituperándose, empujándose en el Congreso. Por lo visto lo que se impone no es exactamente la transparencia, la idoneidad, la honestidad. Son tan hipócritas que se adjudican mutuamente los propios defectos de los que son portadores. Pero en algo coinciden, son todos igual de ineptos, sin excepciones".

En el Tercer Mundo

SALVADOR SINGER

"Estamos en el Tercer Mundo con suerte. No puede haber tanta improvisación. Están colocando vacunas chinas que con franqueza no sirven porque tienen muy baja efectividad. Además, la Esquina Encendida de encendida no tiene nada, porque se llena de agua. Lo que está haciendo este gobierno corrupto con la vacuna china es un robo a la ingenuidad de la población argentina. Gracias al Diario El Litoral".

Vacuna Covishield

ANA COSTA

"Soy una señora de 84 años, fui vacunada el 3 de marzo con la primera dosis de la vacuna india, la segunda correspondía tentativamente el 1 de abril. Obvio que no me la dieron y que debo esperar aproximadamente 3 meses, pero yo quiero saber qué van a hacer con los que nos vacunamos con la Covishield porque escucho constantemente que llegaron o llegarán al país partidas de vacunas rusas y chinas, pero de la que me aplicaron a mí no se habla demasiado. En mi ignorancia, me encuentro ante esta dualidad: si llegan las segundas dosis de esta vacuna, ¿qué harán al respecto?, y si no llegan, ¿cuál será nuestra situación? Desde ya le agradezco al diario por publicar este mensaje".

Nunca seremos comunistas

ALFREDO SALOMÓN

"En casi nueve décadas de vida, con 40 años de docente, jamás imaginé a mi patria con inclinación política al comunismo. La sra. vicepresidente deberá entender que el comunismo jamás reinará en este país porque hemos heredado una conciencia libre y patriótica que nos dejaron verdaderos próceres como San Martín, Belgrano, Sarmiento y otros, con un sello irremplazable. Teniendo en cuenta el refrán que dice 'una golondrina no hace verano', el tiempo se encargará de convencer a todos, incluso a la 'arquitecta egipcia' de que este país siempre fue libre y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, y a los que piensen o actúen de otro modo, que se vayan a vivir a Rusia, a China o a Cuba, porque la celeste y blanca vive en nuestros corazones, y vivirá por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias por el espacio".

Oscuridad total

MIRIAM RODONI

"En calle Las Heras al 3200 entre Ituzaingó y Gobernador Candioti, hace 8 meses que no hay luz en la calle. Por favor que vengan a arreglar esta situación. Es muy inseguro andar por la calle oscura. Muchas gracias."

Situación resuelta

UN LECTOR

"Quiero agradecer al diario por haber publicado oportunamente una situación que vivíamos en un edificio en la zona sur de la ciudad, sobre calle San Martín, con unos vecinos que habían intrusado un departamento provocando verdaderos padecimientos a todos los que allí vivimos. Afortunadamente los mismos se han mudado y queríamos compartir nuestro alivio. Desde ya muchas gracias".

Llegan cartas

Reflexiones sobre las pasadas Pascuas

Gloriarse en la Cruz, con María

Pepe Urch

Tu deformidad Jesús, me reforma.

Tu fealdad, me hace más hermoso.

La suciedad de tu rostro limpia mi corazón.

Jamás hubiera recuperado tu amistas,

de no haber perdido tú María, tanta Belleza.

¡Gloriarse en la cruz, con María!

Deforme colabas en la cruz, Jesús,

pero tus llagas cicatrizan las mías.

¡Que yo me glorie de la cruz!

Y no me avergüence de trazarla sobre mi frente

o en la tumba de mi amigo…

¡Gracias! Por haber muerto por mí,

para mí, en mí.

Querido señor Jesús, como te dicen:

"el colgado", "el traspasado", "el flaco",

"el repartido", "el Eterno Joven", "el maestro",

"Pan de Vida". Amén.