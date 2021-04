Los padres de uno de los ladrones asesinados aseguran que su hijo fue "condenado a muerte por un robo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los padres de Diego Quiroga García, uno de los asaltantes perseguidos y asesinados por un conductor, contaron la triste vida de su hijo y la pesadilla que pasan.

“Me compadezco de esa madre. Yo tuve que ir a ver a mi hijo preso y sé lo que está sintiendo, sé por lo que está pasando. Yo tuve que ir a la cárcel pero ahora mi hijo ya no está más. A lo mejor murió como quería. También es cierto que a mi hijo un muchacho lo condenó a muerte por un robo y ahora ya no lo tengo”, lamentó Mónica, la madre de Diego Quiroga, uno de los ladrones que murieron atropellados en Rosario el jueves por Diego C. por un conductor que los persiguió tras un robo y que ahora se encuentra detenido.

En igual sentido se expresó Alberto Quiroga, padre de Diego, quien recordó que “hacía dos años había salido de prisión y desde entonces trabajaba conmigo como fletero, me ayudaba con el camión con el que hago mudanzas y fletes. Por eso no se merecía este final, aplastado en una vereda como un perro. Yo sé lo que es ir a ver a un hijo a la cárcel. Levantarte a la mañana, viajar, soportar las requisas y verlo encerrado después de que con mi esposa luchamos toda la vida para que no llegara a eso. El tuvo errores, fue un delincuente, pero lo pagó en la prisión. Ahora que se encargue la Justicia de lo que hizo este otro pibe y su familia tendrá que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros, aunque con una gran diferencia, ellos seguirán viéndolo cada vez que puedan y yo voy a tener que ir al cementerio sin poder verle la cara a Diego porque está enterrado”.

Ahora, el matrimonio Quiroba asegura que son "amenazados" desde el entorno del conductor detenido: “Por las redes nos dicen cosas terribles, incluso llegaron a sostener que a mi hijo lo hicieron picadillo, que van a venir a mi casa a instalarse y buscar venganza. Y nosotros somos gente que hizo todo lo que pudo para sacar a dos hijos de la calle, pero siempre nos dieron la espalda. Los quisimos internar y la Justicia siempre nos dio la espalda”, dijo la mujer. “¿Sabés la cantidad de veces que pedí que mi hijo estuviera preso? ¿Sabés la cantidad de veces que le pedí a Dios que lo sacara de la calle? Porque lo quería vivo, y ya no lo tengo más. Por nosotros nadie se compadece, nadie hizo nada”, agregó Mónica

"Luchamos por cada uno de nuestros hijos desde que eran chiquitos. Siempre les quisimos dar una buena vida. Pero con dos de ellos no pudimos. Diego desde chico tuvo problemas de adicciones, malas juntas...hicimos todo lo que pudimos y estuvo a nuestro alcance para sacarlo de allí”, lamentó Alberto.