Asesinan a un joven mientras caminaba con su novia por la zona sur de Rosario

El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles 14 de abril en Ameghino y Chacabuco, de barrio Tablada. Los homicidas se desplazaban en moto. Ya son 67 los crímenes cometidos en lo que va de 2021.

Por Carlos Retamal

Rosario sigue sumando hechos de sangre. En la tarde de este miércoles 14 de abril, dos personas en una moto atacaron a tiros a una pareja que iba caminando por una calle de barrio Tablada, en sur de la ciudad, matando a uno de ellos de dos disparos. Según las primeras pericias, los investigadores sospechan que el crimen fue perpetrado por pseudo sicarios que se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió poco después de las 15, cuando Jesús María Limia, de 26 años, iba caminando junto a su pareja de sur a norte por calle Chacabuco. Al llegar a la esquina de Ameghino, fueron sorprendidos por dos personas que llegaron en una moto de 110 centímetros cúbicos, de color negra, al parecer desde avenida Uriburu.

Según relató la joven a personal policial, sin pronunciar ninguna palabra, el conductor de la moto bajó la velocidad, se acercó a ellos y su acompañante sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó contra el cuerpo de su pareja, quien recibió al menos dos impactos en la zona del pecho y cayó pesadamente al piso.

Tras esto, los motociclistas se dieron a la fuga por calle Ameghino hacia Necochea, y luego doblaron hacia el norte. La joven pidió ayuda a vecinos de la zona, quienes al escuchar sus gritos salieron a la calle y vieron al hombre tirado sobre la calle, a metros de la zanja, casi en la esquina.

Varios llamaron al 911 y un rato después llegaron al lugar varios patrulleros. Cuando apareció la Policía, el joven había fallecido, algo que fue corroborado por el personal médico del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES).

El fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, llegó al lugar poco después de las 17 y realizó un relevamiento del lugar. Luego ordenó, entre otras cosas, que el gabinete criminalístico levante rastros e inspeccione la escena donde se cometió el crimen, y tome testimonios a la novia de la víctima, a familiares que llegaron poco después y a vecinos de la zona que puedan aportar datos.

Fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señalaron que en el lugar se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros. También hicieron un relevamiento de la zona en búsqueda de cámaras de seguridad privada, con resultado negativo. Ante esto, indicaron que se pedirán imágenes al sistema de monitoreo tanto de la Policía como del municipio, que cuenta con cámaras por algunas calle aledañas, para ver si pudieron captar alguna imagen de lo sucedido.

Además, indicaron que la joven contó que era pareja de Limia desde hacía unos 5 meses, que estaban viviendo juntos en su casa, ubicada unas 10 cuadras al sur de donde ocurrió el hecho; que no conocía a los autores del fatal ataque, que no los pudo ver porque ambos tenían casco y que tenía conocimiento que su novio había sido condenado a 5 años de prisión por motivos que dijo no conocer, y que estaba cumpliendo con el régimen de salidas transitorias por buena conducta y que, en ese marco, afrontaba su rehabilitación trabajando en una granja de la zona céntrica de Rosario.

Con la muerte de Limia ya son 11 los homicidios registrados en lo que va del mes de abril y 67 los asesinatos cometidos en lo que va del año en el departamento Rosario.





Muerte “por accidente”

El crimen anterior también tuvo lugar este miércoles. Fue alrededor de las 5 en una vivienda desocupada ubicada en Fraga al 3000, en el barrio conocido como Villa Urquiza o Villa Nueva, a unos 300 metros del cruce de las avenidas 27 de Febrero y Provincias Unidas, en la zona oeste de Rosario.

Fuentes de la AIC señalaron que todo ocurrió poco después de las 5 de este miércoles. En base a un primer testimonio dado por un adolescente de 16 años, estaba con su hermano un año menor y otros pibes en la terraza de una vivienda aparentemente abandonada. Según sus palabras, estaban manipulando un arma de fuego hasta que en un momento a uno de ellos se le escapó un tiro, hiriendo a su hermano en la cara, quien cayó desde la terraza a la vía pública.

Vecinos de la zona llamaron a la Policía, quien llegó al lugar cerca de las 6 y encontró el cuerpo de la víctima tendido en la vía pública, tapado con una sábana, sin signos vitales, con su hermano sentado a pocos metros. La víctima fue identificada como Pablo Moisés Arregin, de 15 años. Según el médico policial, tenía una herida de arma de fuego con entrada en el pómulo izquierdo y salida en la zona del occipital derecho.

Por orden del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, el hermano del joven fallecido será entrevistado este jueves, mientras se busca a los otros jóvenes que estuvieron en el lugar, con el objeto de encontrar quien manipuló el arma y lograr el total esclarecimiento del homicidio.