Colón pegó, aguantó y festejó

El "Sabalero" venció a Unión en el derby liguista por 1 a 0. Un zapatazo de Juan Cruz Zurbriggen desniveló el encuentro en la cancha auxiliar "tatengue".

Colón se reencontró con la victoria después de dos partidos y fue nada menos que en el clásico ante Unión, por la sexta fecha del Torneo Apertura de Primera División "A" de la Liga Santafesina. Un disparo de media distancia de Juan Cruz Zurbriggen, llegando al primer cuarto de hora del complemento, marcó el desnivel en un encuentro de trámite equilibrado y desató el festejo rojinegro en territorio rival.

En un comienzo parejo, Unión tuvo la primera oportunidad de riesgo con un cabezazo apenas desviado que pudo haber sido la apertura del marcador. Y Colón respondió a los 6, con López llevando peligro al arco rojiblanco.

Con el correr del reloj el "Sabalero" inquietó a partir de un Troncoso, que dificultó la labor de la defensa local. El atacante estuvo cerca de generar el primer grito de gol con una definición cruzada que salió al lado del palo y luego con un toque repentino que encontró rápido de reflejos al arquero González.

A los 38, Unión llegó por la vía aérea con un tiro de esquina que llegó desde el sector izquierdo al segundo palo y encontró la cabeza de Martínez ante una salida en falso de Masuero. La pelota cruzó el arco y salió cerca. En la jugada previa, el golero rojinegro había tenido una gran intervención para taparle el gol a Del Blanco.

En la última de la primera mitad, volvió a estar cerca la visita con una buena combinación por izquierda entre Glavocic y Troncoso que no pudo coronar Zurbriggen llegando por el medio. Fue una etapa inicial atractiva en la que sólo faltó el gol pero con los dos conjuntos mostrando una vocación ofensiva en busca de la victoria.

Vale señalar que fue una tarde que acompañó desde el factor meteorológico y el campo de juego también favoreció el desarrollo del encuentro, con un estado muy bueno a pesar de la fuerte lluvia que cayó días atrás en la ciudad.

Al regreso del descanso el encuentro se tornó luchado, con Unión ejerciendo el dominio de la pelota y Colón tapando espacios para buscar alguna oportunidad de contra. Con esa tónica corrió el primer cuarto de hora, prácticamente sin ocasiones de peligro frente a los arcos.

Hasta que Juan Cruz Zurbriggen recibió la pelota en tres cuartos de cancha, avanzó unos metros, observó que González estaba algo adelantado y se despachó con un potente remate que dejó sin posibilidades al "uno" rival. 1-0 para el rojinegro para sacudir la modorra con el que había iniciado el complemento.

Tras el gol, los entrenadores movieron los respectivos bancos de suplentes. "Tato" Mosset mandó a la cancha a Peresutti en lugar de Ceratto con la intención de darle mayor volumen de juego al mediocampo tatengue; mientras que "Manolo" Porpatto dispuso los ingresos de Taborda y Déboli para refrescar la zona ofensiva, pensando en la posibilidad de tener piernas frescas con las cuales aprovechar algún contraataque.

Colón -con un planteo que emuló al utilizado por Eduardo Domínguez en el plantel superior- se plantó bien en terreno y lo dejó sin espacios a Unión. Al dueño de casa le costó encontrar los caminos para vulnerar la resistencia rojinegra. Sobre la media hora de juego el entrenador "tatengue" mandó a la cancha dos jugadores más de corte ofensivo como Hussein y Peralta para quemar las naves en el tramo final del encuentro.

Pasados los 40 minutos, Peresutti probó con un disparo desde afuera de media vuelta que salió por arriba del travesaño. El reloj se convirtió en un enemigo del local, que buscó como pudo el empate pero no logró la claridad necesaria para conseguirlo.

Así, Colón sumó tres puntos importantes para engrosar su promedio y alcanzó las 10 unidades para acercarse a los animadores, mientras que Unión quedó con 9. En la próxima fecha, los de Porpatto recibirán a Sportivo Guadalupe, en tanto que la formación de Mosset deberá visitar a El Pozo.

Síntesis

Unión 0 | Colón 1

Unión: Diego González; Matías Martínez, Andrés Paz, Lautaro Sellos, Máximo Ceratto, Juan Bedouret, Agustín Acosta, Tobías Macies, Lisandro Tablada, Mateo Del Blanco y Diego Díaz. DT: Diego Mosset.

Colón: Facundo Masuero; Agustín Arcando, Julián Glavocic, Luciano Cura, Aarón Martínez, Gian Nardelli, Juan Cruz Zurbriggen, Tomás Girandolfi, Natanael Troncoso, Alex Aranda y Agustín López. DT: Manuel Porpatto.

Gol: en el segundo tiempo, 14m. Zurbriggen (C).

Cambios: en el primer tiempo, 20m. Tomás Seguro por Acosta (U). En el segundo tiempo, 17m. Facundo Taborda por Giandolfi (C); 22m. Franco Déboli por Zurbriggen (C); 23m. Genaro Peresutti por Ceratto (U); 30m. Lautaro Laborié por Troncoso (C), Javier Hussein por Macies (U) y Claudio Peralta por Del Blanco (U).

Árbitro: Maximiliano Moya.

Cancha: Auxiliar Unión.