Eliminó a Gremio de Porto Alegre Copa Libertadores: Independiente del Valle se mete en fase de grupos y será rival de Defensa y Justicia

Independiente del Valle de Ecuador avanzó este miércoles por la noche a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras derrotar como visitante a Gremio de Porto Alegre (2-1), sellar la serie global por un marcador 4-2 y erigirse en futuro rival de Defensa y Justicia en la zona A de la máxima competencia continental.

El exjugador de Independiente empató el pleito, con un tiro libre, a los 48 minutos del primer tiempo. Y en la segunda etapa, a los 21m., con una definición impecable, garantizó la victoria de los dirigidos por el portugués Renato Paiva.

Gremio había sacado ventaja por intermedio de Jean Pyerre, a los 22 minutos de la primera mitad, según indicó el sitio ‘Soccerway’.

En el elenco ecuatoriano, que debutará ante Defensa y Justicia en Sangolquí el próximo miércoles 21, se alistaron los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata), además del apuntado Ortiz.

En el conjunto brasileño fue titular el defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo), que recibió tarjeta amarilla, a los 37 minutos del segundo período.

Entonces, Gremio pasará a jugar la Copa Sudamericana e integrará la zona H de la segunda competencia continental, junto a Lanús (contra el que jugará en fecha 2 el jueves 29), Aragua de Venezuela y La Equidad, de Colombia.