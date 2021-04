https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Declaraciones Alberto Fernández defiende las nuevas medidas: "Se aplican en todo el mundo"

El presidente Alberto Fernández advirtió esta mañana que el incremento de contagios por la segunda ola de coronavirus "tiene que ver, sin ninguna duda, con el relajamiento social que se vive".



"Todo tiene que ver, sin ninguna duda, con el relajamiento social que se vive y ése es el momento de mayor exposición" al virus, sostuvo el mandatario.



Y agregó: "Hace falta que de una vez por todas los argentinos entendamos el riesgo en el que estamos. Si no lo entendemos, todo es más difícil. Las medidas que propuse se están aplicando en todo el mundo. Les pido a todos que reflexionen un segundo. Dénse cuenta de lo que está pasando, cómo está circulando este virus, y entiendan que debemos extremar los cuidados".



En declaraciones radiales, el jefe de Estado destacó que la Administración Pública Nacional regresó hace algunas al teletrabajo: "Invité a todos a seguirme y me siguieron muy pocos, debo decir, francamente".

"Son las medidas que se están aplicando en todo el mundo", dijo el Presidente.



Además, se refirió a su evolución tras haber contraído coronavirus: "Ya estoy bastante repuesto. Fue un largo aislamiento. Protocolarmente debo cumplir, no tanto por lo que yo sentía, porque no tuve dolencias o síntomas graves, sino por el riesgo de contagiar a otros. Éso me obligó a estar aislado". A la vez que comentó: "Trabajar por WhatsApp se hace difícil".