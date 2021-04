https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 15.04.2021

Veredas opuestas Bolsonaro se burló de las restricciones argentinas y Fernández se molestó

“Ejército argentino en las rutas para mantener el pueblo en casa, toque de queda entre las 20 y las 8 h. Buen día a todos”, escribió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este jueves por la mañana tras conocerse la decisión de Alberto Fernández de aplicar restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires.

El tuit del mandatario brasileño tiene algunos errores: el Ejército no fue enviado a las rutas, sino las fuerzas federales de seguridad (los militares, según anunció Fernández, colaborarán en la asistencia sanitaria). Y el cierre de actividades será de 20 a 6 (y no hasta las 8).

De inmediato, lo escrito por Bolsonaro fue recepcionado por Casa Rosada. “Es impactante que diga una cosa así”, dijo Fernández en declaraciones radiales.

“Habría que explicarle un poco a Bolsonaro cómo funciona la Constitución: en Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. Yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender”, agregó el presidente argentino.

“El Ejército tiene médicos y enfermeros muy capacitados y eso es lo que les he pedido. Yo no he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior, sino para dar apoyo a la gente en situaciones de catástrofe”, señaló Fernández.

Este comentario de Bolsonaro no hace que acrecentar la distancia política entre los gobiernos de la Argentina y de Brasil, que quedó a la vista durante la cumbre virtual del Mercosur, en la que el presidente brasileño se desconectó antes del final, molesto con las posturas de su par argentino contrarias a una mayor apertura comercial en el bloque.