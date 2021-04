Larreta duro con el gobierno: habló de decisiones inconsultas y del fracaso del plan de vacunación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 15.04.2021

Ante la emergencia de la situación, pidió una reunión urgente con Alberto Fernández.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se mostró muy duro este jueves al mediodía con las decisiones del gobierno nacional respecto a las nuevas restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires para intentar frenar el avance del Covid-19. Ante la emergencia de la situación, pidió una reunión urgente con Alberto Fernández.

“El Gobierno nacional decidió romper el mecanismo del diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año. Quiero ser muy claro: no fuimos consultados sobre ninguna de las medidas que se tomaron”, dijo en conferencia de prensa. “Esta no es la mejor manera de cuidar la salud y no alivia la angustia ni la incertidumbre, sino todo lo contrario. Creemos en el diálogo, en la cooperación de buena fe y en la planificación conjunta. Siempre van a contar conmigo y con nuestro equipo para eso”, agregó.

En ese sentido, el Jefe porteño expresó que “hace solo 6 días, en base a nuestros indicadores, consensuamos con el Gobierno nacional una serie de medidas que apuntaban a cuidar la salud, el trabajo, la educación, los deportes, los cultos y el resto de las actividades. Y armamos toda una planificación en función de eso. A esta altura de la pandemia ya todos sabemos que las medidas hay que evaluarlas, como mínimo, por 10 días, que es el período de evolución del contagio. Por eso hace más de un año que las medidas se analizan por lo menos 10 días después de ser tomadas”.

En otro tramo de su alocución, Larreta cargó contra el plan de vacunación. “Esto no se resuelve con decisiones sorpresivas e inconsultas, sino avanzando con un plan de vacunación rápido y transparente, siguiendo estrictamente el orden de grupos de riesgo para que a todos les llegue su vacuna en el momento en el que corresponde, sin privilegios”, señaló.

Mientras que sobre el cierre de las escuelas en AMBA, el Jefe porteño aseguró: “Rechazamos totalmente la participación del ejército y de las fuerzas federales en las calles si esto no está coordinado como corresponde y ajustado a las leyes vigentes, como siempre hicimos. La Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias. Y siempre vamos a defenderla”.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas en esta situación epidemiológica. Sabemos el daño que producen las escuelas cerradas”, afirmó. Y dijo que hará todo lo posible para que “el lunes los chicos estén en la escuela”.