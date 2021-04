Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Oscuridad sin respuestas

GRACIELA MAGLIANO

"Quiero hacer pública la falta de iluminación en Urquiza desde el 1700 hasta 1900, y en las intersecciones de Corrientes y Moreno. Hace más de ocho días que ingreso a diario en la página Santa Fe ciudad, reclamos, para solicitar la reparación. Muy amablemente me dan un número de reclamo y nada más. Es una zona céntrica muy transitada, que queda completamente a oscuras tornándose sumamente insegura para entrar o salir de los domicilios. No sé cuál es la causa pero nunca demoraban más de uno o dos días en solucionarlo. Somos un grupo de vecinos muy indignados porque pareciera que no tienen en cuenta la gravedad de la situación. La oscuridad genera inseguridad. Parece que solo les interesa el cobro de la TGI. Otro tema: desde que se implementó la ciclovía tampoco tenemos barrido, ya que la barredora no puede pasar más y los barrenderos tampoco. ¡Exigimos URGENTE reparación!".

Pozos en Los Zapallos

ALBERTO MARELLI

"Deseo que vengan a Los Zapallos, Departamento Garay, a ver el estado de algunas calles. Especialmente calle Mandubé, donde hay grandes pozos, en su mayoría originados por camiones de gran porte de un frigorífico, autorizado por la Comuna a funcionar dentro del radio urbano. Cuando llueve, los pozos llegan a tener 50 cm. de agua. Hasta ahora la Comuna no hace nada por reparar los pozos y solucionar esta situación. Muchas gracias".

Pozos: antesala de una tragedia

AMÉRICO

"Me comunico para salvaguarda de algún ser humano distraído que se traslade en auto, en moto o bicicleta por la ciudad. Cráteres, pozos, hundimientos de más de un metro y medio de profundidad y un metro de diámetro, ¡sí señores!, tapados con bolsas de basura de consorcio, señalizados con alguna escoba o un plumero viejo que los vecinos colocan. No se si le corresponde a la municipalidad o a la empresa de aguas tomar cartas en el asunto. En todo caso, el mensaje para los dos: la empresa Aguas Santafesinas y para el Sr. Jatón. En la ochava de Tacuarí y Padre Genesio, en J.M. Zuviría 1251, y en General Paz esquina Salvador del Carril, vamos a tener próximamente una desgracia. En esos lugares hay cráteres tan grandes que en cualquier momento va a ocurrir una tragedia. Muchas gracias"

Llegan cartas

No hay nada nuevo bajo el sol

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

Octubre de 1918 mostraba en las tapas de la revista "Caras y Caretas" a personajes portando un arsenal de elementos para combatir la llamada "Grippe" (quizás para diferenciarla de la tradicional influenza que trajeron los conquistadores a América desde el siglo XV en adelante). La gripe española que afectó a un tercio de la población del mundo, fue -según los científicos- una mutación de la gripe aviar en Estados Unidos, que desembarcó luego en Europa y provocó muertes estimadas en 50 millones de personas en el mundo. Los estudios posteriores permitieron llegar a algunas conclusiones que pueden servirnos:

La gripe se movía en oleadas, que en Europa tuvo forma de "W" (o sea tres olas) y en Argentina fueron dos picos, una "V" cuyos puntos altos fueron octubre-noviembre de 1918 y el otoño-invierno de 1919, en ambos casos la segunda ola fue la peor.

Los medios de transporte fueron los canales que utilizó el virus para moverse. Llegó a nuestro país con los barcos llenos de inmigrantes y se propagó desde Buenos Aires hacia las provincias por medio del tren.

La falta de profilaxis, infraestructura hospitalaria, condiciones de vida en cuanto a educación, ingresos y vivienda, fueron determinantes para definir la distribución geográfica de infectados y muertes.

Los medios gráficos nacionales se dividieron entre los que minimizaron los riesgos y los que llamaban la atención sobre las consecuencias dañosas de la enfermedad.

Los grupos políticos usaron su estructura clientelar para ampliarla en el contexto pandémico y la oposición política utilizó los medios para criticar la medidas que se tomaban desde el Gobierno (cierre de escuelas, privación de ceremonias religiosas, aislamientos en la isla Martín García, cancelación de espectáculos públicos y de encuentros multitudinarios en lugares cerrados; todo con la finalidad de cortar cadenas de contagio).

La influenza A en su variante H1, siguió mutando durante el siglo XX y XXI, y aparecieron la H2, H3, H4 y H5 más las distintas mutaciones de la H1.

Las vacunas que se inoculan hoy contra la influenza han incorporado muchas de estas variantes pero se sabe que seguirá mutando. Por ello es necesario que la comunidad internacional, aprenda de las experiencias históricas ("No hay nada nuevo bajo el sol", dijo el Rey Salomón) y debe lograr consensos sobre estrategias y ayudas socio-económicas globales, transferencia de tecnologías, libertad de información, estructuras de investigación financiadas por organismos internacionales, definiciones acerca de los derechos de propiedad de las patentes sobre vacunas y antivirales que estimulen la actividad privada a la vez que permitan el acceso universal a los remedios. Toda crisis es también un desafío ético, político, económico, social y cultural. ¿Estarán las dirigencias locales e internacionales a la altura de este desafío presente y del post-pandémico?