Cristian U habló de Antonella Delmonte, la joven de 24 años que recibió la primera dosis de la Sputnik V

El ex participante de Gran Hermano tuvo una relación en 2019 con la modelo que ahora cobró notoriedad por recibir la vacuna Sputnik V.

En los últimos días se desató un escándalo cuando trascendió que la modelo de 24 años que recibió la primera dosis de la Sputnik V tras llenar el formulario de vacunación haciéndose pasar por personal de salud, y que había tenido un fugaz paso por el mundo del espectáculo durante su noviazgo con Cristian U. Luego de las repercusiones que generó el caso, el ganador de "Gran Hermano" salió a hablar al respecto.



“En el 2019 me separé de ella. No es mala piba, es buena. Le pasó de tontona. No minimizo y tiro un dardo para decir que esa vacuna pudo haber salvado a un abuelo que murió. Pero no creo que ella lo haya pensado de la manera que digo yo”, planteó.



Y agregó: “Yo creo que dijo: ‘Uy, tengo la posibilidad de vacunarme’, y no pensó que con esta posibilidad le estoy robando... no creo que lo haya hecho. El problema es que ella lo subió a las redes sociales. Una persona que está en los cabales correctos y no actúa como tontón, no lo sube. Me juego que lo subió para decir ‘Yo pude, soy re capa’. Y no, sos una boluda, mirá el quilombo que se armó” estalló Cristian.



Además, comparó la polémica que protagonizó Delmonte con lo que él mismo vivió en noviembre pasado, cuando fue contratado como DJ en un evento clandestino.



“Lo que pasa es que en este país es todo turbio, todo es así. Ella está tapando los cientos de protegidos por el gobierno que se fueron a vacunar y nunca se dieron los nombres. Es como la supuesta fiesta clandestina que yo había organizado. Sí, yo fui a tocar y estuve ahí. Yo quería cobrar. Vos Presidente, vos Vicepresidenta, vos fulano, vos mengano, están sentados en el escritorio cobrando cientos de miles. ¡Cómo yo me voy a quedar en mi casa perdiendo todo lo que coseché! Dame una solución. ‘Ah, no tengo’. Bueno, listo, me la busco yo, hermano”, sentenció.



Sobre su noviazgo, señaló que solo estuvieron unos meses y que la relación no terminó de la mejor manera: “La tengo borrada de la mente porque no tuvimos un final lindo. Se terminó como cualquier pareja y no seguimos charlando. Y a la semana de la separación, ella ya había formado una nueva pareja. Yo, cero resentimiento".



"Me peleé el 25 de diciembre y el 28 yo estaba en Punta del Este con un amigo, de fiesta. Mucho drama no me hago, yo en cinco días ya estoy nuevo. He tenido una vida recontra golpeada para seguir golpeándome. Aunque sí me duele", declaró.



Y reconoció que cuando se enteró del escándalo le escribió a su ex suegra. "Le dije: ‘Te recomiendo que no salga a hablar’, porque es una piba que no está instruida en los medios. Yo no puedo salir a mentir, no puedo decir ‘Anto es una chica que tiene problemas de asma...’. No, ¿cómo voy a mentir? Después quedo re escrachado yo".



"¿Es sana? Hasta que estuvo conmigo, sí. ¿Pertenece al personal de salud? Hasta que estuvo conmigo, no... a menos que haya hecho un curso intensivo. Hace dos años que ya no estoy”, concluyó.