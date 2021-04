https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.04.2021 - Última actualización - 16:33

15:57

Está tan apretada la clasificación en la zona 2, que no se puede perder nada de terreno. El técnico tatengue planteó dudas con la presencia de Moyano y la incógnita es si le devuelve la titularidad a Calderón.

Visita este viernes a las 15 a Talleres... Como dice Azconzábal, Unión juega una "final" Está tan apretada la clasificación en la zona 2, que no se puede perder nada de terreno. El técnico tatengue planteó dudas con la presencia de Moyano y la incógnita es si le devuelve la titularidad a Calderón. Está tan apretada la clasificación en la zona 2, que no se puede perder nada de terreno. El técnico tatengue planteó dudas con la presencia de Moyano y la incógnita es si le devuelve la titularidad a Calderón.

Para nosotros, es una final", dijo Juan Manuel Azconzábal cuando se refirió a Talleres y no caben dudas que así será. Unión afronta la parte decisiva de una Copa que tiene a su zona muy pareja, con 10 de los 13 equipos muy apretados en la zona de clasificación. Unión está tercero con 14 puntos y Talleres no está entrando, con 13 puntos, por diferencia de goles con Boca, que es el último clasificado. Para Unión, una derrota no sólo significaría que Talleres lo supere, sino que hay varios equipos encimados con apenas un punto o dos de diferencia que podrían aprovechar la oportunidad. Y cuando restan apenas cuatro partidos, el detalle es sumamente importante.

Si bien Unión sólo perdió un partido, los empates (que fueron 5 en 9 partidos) no le dieron un colchón de puntos suficiente. El triunfo ante Boca -merecido y con una producción inteligente en todo sentido- hizo que se recupere algo de terreno. Al menos, Unión está metido entre los cuatro, pero con una clasificación pendiente de un hilo por esa paridad ya marcada.

¿Qué cambiará Azconzábal?, casi nada. Planteó algunas dudas respecto de Moyano, que en el partido ante Boca no pudo ejecutar los saques de arco por una molestia física en una de sus piernas; y además, está en condiciones de volver Franco Calderón. ¿Le devolverá la titularidad?, es una gran duda. Los de atrás anduvieron muy bien y Blasi, puntualmente, que fue el jugador que ocupó su puesto, rindió como para que se lo mantenga entre los 11, al igual que Nani y ni qué hablar de Portillo, que se ganó un lugar con creces en la confianza de Azconzábal.

Además, Unión tuvo una semana corta, de apenas cuatro entrenamientos y sin mucho para exigirle a los jugadores: apenas un buen descanso y a esperar un partido que será duro y ante un rival que juega abierto, que busca el arco de enfrente y que lo demostró en un partido lleno de matices ante Defensa y Justicia, el pasado fin de semana.

Mientras tanto, por el lado de Talleres es casi un hecho que va a atajar Marcos Díaz por la rotación, uno y uno con Guido Herrera, que viene llevando a cabo el Cacique Medina. En el fondo, está en condiciones de volver Martino, que fue expulsado, cumplió la fecha y sería titular. En mitad de cancha, el que jugaría desde el arranque es Francis MacAllister, también por la rotación que está imponiendo el técnico (Talleres sigue con vida en la Copa Argentina y arranca la Sudamericana), ingresando por Juan Méndez y en ofensiva, es posible que si responde bien, juegue Joel Soñora y también Mateo Retegui.