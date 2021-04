Fernández recibirá este viernes a Rodríguez Larreta por el cierre de las escuelas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Presidente y el jefe de Gobierno porteño hablarán sobre las medidas que adoptó la Nación para la zona del AMBA.

El presidente Alberto Fernández recibirá este viernes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a las 10:00 en la Quinta de Olivos para hablar de las medidas que adoptó la Nación para la zona del AMBA.

El presidente Alberto Fernández recibirá este viernes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a las 10:00 en la Quinta de Olivos para hablar de las medidas que adoptó la Nación para la zona del AMBA.

En Casa Rosada no había caído bien el enfático pedido de reunión que efectuó el mandatario porteño durante la conferencia de prensa que encabezó en la sede del Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios. Para el oficialismo, ese mensaje "por televisión" no se podía considerar un pedido oficial de encuentro con un jefe de Estado.

Sin embargo, luego se produjo un contacto entre autoridades de la Ciudad y de la Nación, y allí se concretó la reunión para este viernes. Se espera que Rodríguez Larreta le plantee a Fernández su disconformidad con las nuevas restricciones, especialmente la de suspender las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

El jefe de Gobierno lanzó el pedido de encuentro durante un discurso muy duro contra las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las que consideró "inconsultas". "Mi convicción es que las chicas y los chicos de la Ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder lograr que así sea. Le pido al presidente de la Nación si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde, para hacer todo lo posible para garantizar que el lunes los chicos estén en las aulas", enfatizó Rodríguez Larreta.

En el mismo mensaje, el porteño anticipó que también van a "presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trata de manera urgente" el tema de las. "No fuimos consultados por las medidas que se tomaron ayer. Se rompió una forma de trabajo. Para mí es inexplicable. Siempre tuvimos vocación de buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un Presidente no dialogue con un jefe de Gobierno o con los gobernadores. Varios gobernadores expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas. Tomó las medidas sin una consulta, sin un minuto de diálogo. Esta no es la manera de cuidar la salud de nuestra gente", recalcó Rodríguez Larreta.

