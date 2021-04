https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.04.2021 - Última actualización - 21:25

21:22

El santafesino, ex campeón mundial, se encontraba en Buenos Aires ajustando detalles de su posible regreso al ring, que pretende sea en junio, con el estadio "La Bombonera" de Boca como marco.

Mientras prepara su vuelta al boxeo El "Chino" Maidana dio positivo en coronavirus El santafesino, ex campeón mundial, se encontraba en Buenos Aires ajustando detalles de su posible regreso al ring, que pretende sea en junio, con el estadio "La Bombonera" de Boca como marco. El santafesino, ex campeón mundial, se encontraba en Buenos Aires ajustando detalles de su posible regreso al ring, que pretende sea en junio, con el estadio "La Bombonera" de Boca como marco.

El santafesino Marcos "Chino" Maidana, ex campeón mundial welter junior y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dio este jueves positivo en coronavirus, mientras se encontraba en Buenos Aires ajustando detalles de su posible regreso al ring, que pretende sea en junio, con el estadio "La Bombonera" de Boca como marco.

Maidana se encuentra asintomático y en buen estado general de salud, por lo que cumplirá con el aislamiento obligatorio en el lugar donde paraba en Capital Federal.

El pasado fin de semana, el propio Maidana había confiado que se encontraba en Buenos Aires para cerrar los detalles de una posible pelea en el estadio "La Bombonera", donde enfrentaría al venezolano Jaider Parra, en su primera pelea oficial siete años después de su retiro.

Parra, justamente, fue quien le sacó el invicto al hermano del "Chino" el 12 de enero de 2019 en una velada celebrada en Mar del Plata, por lo que el santafesino de 37 años pretende tomarse revancha.

"Vamos a hacerlo en La Bombonera o en algún estadio por acá lindo, pero va a ser algo lindo. Haremos este combate y después vemos. Yo creo que me siento bien, según como me vea, no puedo decir a futuro porque tengo que hacer la primer pelea y luego ver qué pasa", explicó Maidana, en declaraciones a ESPN.

"Tenemos pensado enfrentar a Jaider Parra, el venezolano que peleó con mi hermano en Mar del Plata, tenemos pensado en hacer la pelea con él y bueno, estamos tratando de llegar para junio. Yo creo que ya está casi todo medio concreto", reveló el nacido en la localidad santafesina de Margarita.

Desde enero pasado, la cuenta oficial de Instagram de Maidana presentó bastante actividad e incluso mostró parte de sus entrenamientos, como ejercitándose contra el costal o corriendo por la playa, emulando a Rocky Balboa en la película que inmortalizó Hollywood.

A sus 37 años, el argentino había admitido meses atrás que estaba en negociaciones con Óscar de la Hoya para regresar a colocarse los guantes, luego de que en el 2014 viviera su última contienda como profesional.

Recientemente, el "Chino" coqueteó con una posible pelea de revancha en contra del estadounidense Adrien Broner, a quien derrotó el 14 de enero del 2013 por decisión unánime para quedarse con el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"#BronerMaidana una guerra que se podría dar en este 2021", escribió Maidana en su Instagram. Broner, por su parte, regresó en febrero pasado a pelear después de dos años de inactividad y aunque logró derrotar a Jovanie Santiago por decisión unánime, el estadunidense no convenció.

La última presentación como profesional del "Chino" (que ostenta un récord de 35 victorias y cinco derrotas) fueron los dos enfrentamientos en contra de Floyd Mayweather Jr., en mayo y septiembre del 2014, donde el estadounidense se impuso por decisión mayoritaria y por decisión unánime, respectivamente.