"Acá no hay tiempo para egos"

Santiago Cafiero pidió que la oposición no haga política con la pandemia

"Hay dirigentes diciendo lo que algunos quieren escuchar, pero no te están cuidando. Los que te están cuidando son otros que hoy dicen cosas que caen antipáticas", indicó el Jefe de Gabinete.

Santiago Cafiero Crédito: Archivo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó a la oposición, al remarcar que "hagan política con lo que quieran, con la pandemia no" porque "hay que gestionar y estar a la altura de la circunstancia". Cafiero señaló que "hablan con simplismo, sin tener relación con la realidad. Es perder el tiempo", y explicó que "la pandemia golpea y pone de rodillas los sistemas de salud y los argumentos de muchos dirigentes". El ministro admitió que el Ejecutivo nacional "sabe que cuando toma estas medidas crea dificultades, pero no es un Gobierno que se dedica a describir las dificultades, sino a atacarlas". "Nosotros no le soltamos la mano a la gente", aclaró, y en esa línea puntualizó que "la velocidad de la segunda ola hace que no haya tiempo para más evaluaciones". "De todas maneras vamos a seguir buscando la cooperación de la Ciudad (de Buenos Aires) y de los municipios", completó el funcionario. Con respecto a la reunión que mantendrán mañana en Olivos el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Cafiero remarcó: "Espero que el Jefe de Gobierno recapacite y ponga en valor el trabajo que el Gobierno nacional está haciendo, así como también la colaboración que recibió en infraestructura y vacunación".



Según el jefe de Gabinete, "acá no hay tiempo para egos ni rencores personales", porque "la segunda ola está llevando al extremo al sistema sanitario" y eso "no es una tertulia, es tiempo de tomar decisiones". Cafiero aseguró que en las restricciones tomadas antes del último anuncio del Presidente"el Gobierno de la Ciudad rompió la confianza, corriendo horarios y omitiendo ejercer los controles correspondientes", y subrayó que el coronavirus "no da tiempo". Tenés que leer Fernández recibirá este viernes a Rodríguez Larreta por el cierre de las escuelas Para el funcionario "lo que buscó el Jefe de Gobierno es un efecto político", y amplió: "Nosotros siempre estamos dispuestos a coordinar políticas, pero la coordinación tiene que estar con hechos concretos que en la Ciudad de Buenos Aires no se estaban cumpliendo". Sobre las últimas medidas dispuestas, Cafiero destacó que "estas son políticas estrictamente sanitarias, apuntadas a salvar vidas, que se aplican en el mundo en lugares que se admiran desde los medios dominantes", y mencionó a "Suecia, Francia, Alemania, Uruguay, Chile". El funcionario nacional sostuvo que "en algún momento los argentinos van preguntar y exigirle al Gobierno lo que hizo con la pandemia, y van a haber con mucha claridad lo que está sucediendo", y apuntó que "algunos van a poder rendir cuentas, y otros van a tener que mentir". "Necesitamos 14 días para bajar sensiblemente la circulación y tener tiempo para vacunar a los mayores 70 años, quienes más riesgo tienen de morirse si contraen coronavirus", alertó Cafiero, con "medidas focalizadas, cierres en este caso, transitorias, pero tienen que ser intensas", y remarcó "son políticas que apuntan a salvar vidas". Con información de Télam