Martín Lousteau: "Un proyecto nacional tiene que estar anclado en los que gestionan"

El senador porteño llamó a los radicales santafesinos a dejar atrás el complejo de inferioridad y pensar en ofrecer una alternativa al kirchnerismo. Reivindicó la identidad socialdemócrata partidaria "para alterar el statu quo".

El senador porteño Martín Lousteau llamó a los radicales santafesinos a sacarse de encima todo complejo de inferioridad, valoró la tarea de intendentes y presidentes comunales al afirmar que "todo proyecto nacional tiene que estar anclado en los que gestionan" y marcó que la identidad "es una socialdemocracia moderna que trabaja para alterar el statu quo".

Invitado por el Nuevo Espacio Organizado (NEO), Lousteau participó de un plenario virtual donde interactuaron unos 600 dirigentes santafseinos que se conectaron para escuchar su propuesta. La reunión estaba anunciada para el sábado pasado en forma presencial en nuestra ciudad pero las restricciones impuestas por la pandemia la trasladaron unos días y de modo virtual.

El presidente del NEO, Maximliano Pullaro, fue encargado de abrir el encuentro junto a Felipe Michlig, Victoria Tejeda y Carlos Fascendini quien hoy ejerce la presidencia del comité provincial. Después del senador porteño fueron varios los dirigentes que expusieron los desafíos tanto del grupo como del país.

Lousteau llegó a Santa Fe tras participar activamente en apoyo a candidatos en las internas radicales en Córdoba, provincia de Buenos Aires y CABA. "Valoro las internas partidarias, el debate, la participación y creo que fueran muy buenas pero también me gustan las PASO". En lo partidario instó a suturar heridas, coordinar estrategias y pensar en lo colectivo. Admitió que hay sectores del radicalismo que no quieren que surja algo nuevo, cuestionó que se queden solo con las bancas en el Congreso. "Hay que salir del apetito legislativo y ser mayoría para gobernar, para gestionar, para cambiar esta realidad de una Argentina" que prácticamente no crece desde la década del 70 del siglo pasado. Mencionó que el ex presidente chileno Ricardo Lagos le hizo notar "que el deber del largo plazo es del partido".

En lo ideológico sostuvo que la UCR debe representar una socialdemocracia moderna que sea capaz de devolverle el Estado a la gente. Instó a debatir ese camino en la convención nacional del partido. Hizo notar "un movimiento subterráneo en el partido, lleno de esperanzas y dispuesto a hacer lo necesario para construir un mejor radicalismo que sea capaz de transformar la realidad de un país que crece muy poco hace mucho tiempo".

Valoró el piso del 41% que obtuvo (Macri) en 2019 y cuestionó el peso del Estado en la economía que obliga permanentemente a subir impuestos. "Debemos gestionar para devolverle el Estado a los ciudadanos. Luchemos por un mejor radicalismo, en línea con las socialdemocracias modernas y para gestionar bien", subrayó. En cuanto a las elecciones de medio término dijo que implican riesgos para los gobiernos y son una oportunidad para reeequilibrar el poder y "plantar la semilla hacia el futuro". Acotó que son la oportunidad para conformar coaliciones más grandes que también obliguen al kirchnerismo gobernante a ser mejor.

Los pocos números que utilizó remarcó que el serio problema estructural de la Argentina es su nulo crecimiento económico. "El PBI actual es apenas 10% superior a la década del 70. Hoy tenemos un 42% de pobreza. Tenemos la presión impositiva más alta del mundo y pese al alto gasto público multiplicamos pobreza" de allí que volviendo a sus planteos socialdemócratas habló de quitarle trabas a la inversión y tener un Estado sensible.

Salto a ligas nacionales

El NEO, según Pullaro, nuclea al 80% de los dirigentes radicales santafesinos y es gobierno en 117 localidades ya sea con intendentes o presidentes comunales; 40 concejales y 70 minorías en las comunas. El sector estuvo siempre alejado de la discusión política nacional y fue reacio a formar parte de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Pullaro y varios dirigentes admiten que Macri no los entusiasmó así como tampoco correligionarios como Mario Negri o Ernesto Sanz. En cambio sí les entusiasma Lousteau que se sumó en 2013 al radicalismo después de su paso por cargos en gobiernos justicialistas de provincia de Buenos Aires y ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Valoran que enfrentó en CABA en tres elecciones al macrismo. "Este es un momento muy importante porque tenemos que empezar a involucrarnos a nivel nacional, cosa que durante mucho tiempo no hicimos por diversos motivos. Este es el momento. Con dirigentes nuevos y motivadores como Martín" dijo Pullaro.

El porteño milita junto a Emilio Yacobitti y Hernán Rossi quienes allá por 2003 en una quinta santafesina de la familia de Carolina Piedrabuena dejaron constituida "La Cantera" junto a jóvenes de varias provincias. Piedrabuena fue anoche una de las participantes del plenario y recordó que "muchos radicales desde hace tiempo anhelamos al radicalismo sea como la cabeza y el corazón de una coalición, no solamente su columna vertebral. Para eso necesitamos volver a ser competitivos, volver a ser la primera opción electoral de muchos argentinos que ya no admitimos la corrupción, la desigualdad, la improvisación y que estamos cansados de resignarnos a elegir entre lo malo y lo menos malo".