En sus últimos momentos el actor se vio condicionado por su adicción al alcohol, y durante un año y medio acudió a Alcohólicos Anónimos.

Hollywood Preocupación: Brad Pitt salió en sillas de ruedas de un centro de salud En sus últimos momentos el actor se vio condicionado por su adicción al alcohol, y durante un año y medio acudió a Alcohólicos Anónimos.

En marzo, Jolie acusó a Brad Pitt de “abuso”, aunque el actor jamás fue denunciado ni arrestado, ni hubo denuncias durante el matrimonio. Sin embargo, ahora tanto la actriz como sus hijos han asegurado que están dispuestos a ofrecer testimonios y pruebas de sus acusaciones contra el ganador del Oscar.

Una fuente cercana a Pitt afirmó en medios estadounidenses que el artista está “desconsolado”. Hace un tiempo, el actor contó en una entrevista con el diario The New York Times que su matrimonio se vio condicionado en sus últimos momentos por su adicción al alcohol, y que durante un año y medio él acudió a Alcohólicos Anónimos.

Ahora las imágenes viralizadas de Pitt saliendo del dentista en silla de ruedas tras someterse a una extracción de sus muelas de juicio generaron rumores acerca de la salud del actor. Afortunadamente solo se trato de una medida de cuidado y todo está bajo control, aseguraron desde su entorno más cercano.

Pitt, de 57 años, vestido con una sudadera con capucha negra y jeans grises, fue llevado por un guardaespaldas. La estrella de "Once Upon A Time in Hollywood" lucía un par de gafas de sol de gran tamaño sobre su máscara, con un par de zapatillas blancas para completar el look.