A terapia llegan cada vez más jóvenes con Covid

Viernes 16.04.2021 - Última actualización - 12:39

12:36

El promedio de pacientes internados bajó los 60 años. “Sabemos que nos tenemos que preparar porque el impacto va a ser corto, pero muy expansivo”, sostuvo Jorge Prieto, secretario de Salud, sobre la ocupación de camas críticas por coronavirus, que actualmente es baja.

“A terapia intensiva llegan cada vez más jóvenes con Covid. El promedio de edad que antes teníamos entre 65 y 70 años, hoy estamos en 52 años. De hecho tenemos hoy una chica de 32 años embarazada de 27 semanas, que se está evaluando hacerle una cesaría porque está con respirador por Covid”, así lo indicó Francisco Villano, director del hospital Iturraspe, quien comentó la situación que atraviesa este importante efector. En esta línea, Jorge Prieto, secretario de Salud, indicó: “Impacta la cantidad de gente joven que ha requerido internaciones con situaciones críticas. Por debajo de los 60 años”.

Las declaraciones de los referentes de Salud se dieron en el marco de una conferencia de prensa llevada adelante este viernes por la mañana en el Cemafe, de la que también participaron los directores Juan Pablo Poletti y Fabián Mendoza, del hospital Cullen y del Cemafe, respectivamente.

“La vida del paciente de la tercera edad tiene el mismo valor que el paciente joven. Cuando uno resalta estas situaciones, quiere cambiar la idea de la gente joven que piensa que a ellos el Covid no los va a afectar o va a hacer una enfermedad leve, pero no, va a tener una gravedad y en algunos casos la misma que tiene un paciente añoso. Por eso hay que desmitificar esa idea de que uno es joven y puede salir, no es así”, analizó Villano.

Situación actual

“En el nuevo hospital Iturraspe ayer (jueves) fue un día bastante crítico por la disponibilidad de camas. Si bien teníamos muchos pacientes Covid internados, unos 25, entre área crítica y no crítica de clínica médica, hay otros lugares del hospital que están ocupados”, y agregó: “Ayer teníamos una sola cama disponible en todo el hospital para patologías clínica general y Covid, y hoy tenemos 10 camas, esto se pudo lograr porque se habló con el sector privado y se pudo derivar pacientes”.

Para atender la segunda ola de contagios, el director del Iturraspe resaltó que “se ampliaron nuevamente camas en el sector de terapia intensiva, se suspendieron las actividades quirúrgicas programadas que no tienen ninguna complicación”.

El secretario de Salud informó que actualmente entre el sector público y privado hay alrededor de 1000 camas críticas y 6.800 de internación general, en toda la provincia. “Hoy el número de ocupación de camas críticas por Covid es bajo. Tenemos un gran porcentaje de ocupación de camas que es no Covid. Independientemente de esto, sabemos que nos tenemos que preparar porque el impacto va a ser corto, pero muy expansivo”.

Poletti, por su parte, comentó: “Estamos trabajando en un sistema de red. Más allá de que el Cullen no tenga camas, sabemos que el Iturraspe viejo o el nuevo, sí las tiene. Más allá de la logística que se haga para tener mayor número de camas, hay que destacar que se trabaja, a través del Sies 107 con un sistema integrado de camas”.