Línea directa y llegan cartas

Viernes 16.04.2021

14:20

Felicitaciones a la Revista Nosotros

LUIS ERNESTO URCH

"Con gran emoción he leído la nota publicada en la edición del día sábado 10 de abril próximo pasado, en la revista Nosotros y referida a la historia del tranvía en nuestra ciudad. Totalmente veraz, ajustada a la realidad, que dignifica la calidad periodística de sus autores, mereciendo mi más sincero reconocimiento y expresando las consabidas felicitaciones. Sólo como un pequeño aporte del tamaño de un grano de arena a esa valiosísima nota, me permito comentarle que nuestro padre (tengo un hermano mayor) llamado Maximiliano Urch, fue el último Inspector General. Él, junto a los primeros y últimos motorman y guarda, ingresó el último tranvía. Se lo ve, en la segunda foto, la del rincón inferior derecho, con su característico uniforme azul y gorra, algo tapado y flanqueado a ambos lados por los ya citados. En ese tiempo yo tenía sólo 10 años, pero en mí han quedado imágenes imborrables, no sólo de esa última noche, sino también de los grandes operativos con el fin de trasladar muchedumbres enormes como por ejemplo para la fiesta de Guadalupe o al cementerio en el día de los muertos. Sinceramente ¡FELICITACIONES!".

****

Calle destrozada

MARÍA ELENA ZAPATA

"Vivo en calle San Martín entre Javier de la Rosa y 12 de Infantería, de Barrio Transporte. Les pido por favor a Jatón y al gobernador, que dicen que están arreglando todas las calles, que vengan a esta esquina de barrio Transporte y miren las calles, llenas de pozos, llenas de agua, mugre por todos lados. Hay una placita en la esquina de 12 de Infantería y Aristóbulo del Valle llena de mugre porque la agarraron como basural -hemos realizados dos reclamos al respecto-, también falta luz porque están rotas las luminarias. Es tremendo lo que pasa. Nosotros cumplimos con el pago de impuestos y tenemos el derecho de exigir que ustedes nos cumplan. Esta calle figura como si estuviese asfaltada y de ese modo pagamos los impuestos. Por favor, hagan algo porque estamos a veinte metros de una de las principales avenidas de la ciudad y realmente da vergüenza el estado de la calle. Espero que más que decir, hagan, y pronto se vean las obras en el barrio".

****

Vacunas chinas y confusión

LECTORA ATENTA

"Quizá el diario debería aclarar que no es lo mismo la vacuna Sinopharm que la vacuna Sinovac. La que tendría poca efectividad y se colocó en Chile es la Sinovac. Lo digo porque en los medio de comunicación nacionales se informan contenidos equivocados. De acuerdo a informes oficiales, la Sinopharm tiene efectividad pero ya hay personas que tienen miedo de vacunarse. Miedo que se ha acrecentado por lo sucedido con el periodista Mauro Viale. Los médicos piensan que el problema que terminó con su muerte tuvo otro origen, pero que no pudo recuperarse porque ya estaba transitando el coronavirus. Hay un principio utilizado en la ciencia, que se debería difundir, que dice que 'después de' no significa 'por tal cosa'. Esto se aplica al caso de lo ocurrido con Mauro Viale. A raíz de toda esta confusión hay gente que no se quiere vacunar y se están perjudicando a sí mismas y al conjunto".

****

Reclamos por luminarias

HÉCTOR ALARCON

"Este mensaje es para el concejal Saleme: ya que usted se está ocupando de la otra pandemia que afecta a la ciudad capital de la provincia, la inoperancia municipal, le voy a pedir un favor. Dentro de las varias cepas, usted se ha ocupado quizá de una de las más importantes: la falta de iluminación pública en la ciudad. Le voy a informar de diez reclamos por falta de alumbrado público realizados desde diciembre de 2019, reclamados más de 27 veces cada uno de ellos, y que aun no fueron resueltos. Los números de los reclamos realizados son: 36983; 40216; 42363; 52756; 52765; 43087; 52848; 61638; 69058; 42147. Por favor, le pido que, como representante nuestro, se ocupe del tema. Muchas gracias al diario por publicar este mensaje".

****

Peligro en la esquina

UNA LECTORA

En la parada de colectivos que está en calle Rivadavia y Junín, hay un pozo tan grande que en cualquier momento se produce una desgracia. En ocasión de estar parada para cruzar Rivadavia pude observar cómo bicicletas y colectivos hacían peligrosas maniobras para no caer en el mencionado cráter, poniendo en riesgo tanto a los pasajeros que deben subir a las unidades como a los ciclistas que transitan por Rivadavia.

****

Llegan cartas

Acerca de la vacunación a domicilio para personas discapacitadas

ALICIA MAZZOLA

Soy vecina de la ciudad de Santa Fe y, con todo respeto, quiero hacer un pedido a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia o a quien corresponda, por este medio.

Ante todo, corresponde felicitarlos por la calidad de la gestión de la vacunación en los Centros habilitados.

Pero, si vuelven a salir a vacunar a domicilio contra la Covid a las personas imposibilitadas, por favor:

* brinden a la población la debida publicidad sobre este tema, por todos los medios periodísticos locales, con antelación.

* y de igual manera, informen con antelación al 0800 COVID VACUNAS y al 911, para evitar respuestas contradictorias.

* confirmen el turno (día y hora) por los únicos medios autorizados por el gobierno nacional y provincial, a saber: mail y/o sms, no por teléfono.

* informen al interesado los datos del personal sanitario que se presentará en el domicilio.

* envíen personal con credenciales/identificación visibles y confirmables.

* que el personal esté vestido con todo el protocolo requerido, al menos use barbijo.

* envíen ambulancias equipadas, por si surge una reacción adversa, no camionetas.

* envíen las vacunas, bien identificadas y no en una conservadora casera sin tapa, sino asegurando no cortar el sistema de frío, porque no sirven más y pueden ser perjudiciales.

Por la situación de gran inseguridad que vivimos, estafas e irregularidades de todo tipo, tengan a bien TRANSPARENTAR la actuación en este tema prioritario de salud pública, como se hace en otras localidades del país. Muchas gracias.