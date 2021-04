Concina: "Newell's es demasiado grande para que lo maneje una persona"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario Concina renunció en diciembre porque el club está "al borde de la tiranía"

El secretario Concina renunció en diciembre porque el club está "al borde de la tiranía"

El exsecretario de Newell's, Juan José Concina, que en diciembre renunció al cargo para ser candidato a presidente por la Agrupación UNEN (Un equipo para Newell's) en las elecciones del 25 de abril próximo, criticó el modelo actual de gestión, al asegurar que el club "es demasiado grande para que lo maneje una sola persona".



"Vamos a construir desde las cosas que se hicieron bien en estos cuatro años y medio que estuve en la gestión y a convocar a un referente de la historia del club para que coordine el fútbol", planteó en una entrevista con Télam.



La Comisión Electoral de Newell's impugnó este jueves su candidatura por falta de diez años de antigüedad como socio pleno, medida que fue apelada por Concina en la Inspección de Personas Jurídicas.





"Soy socio desde los 12 años, tengo 35 años como socio pleno, 41 en total, me faltan cuatro años para ser vitalicio y no me quieren dejar ser candidato a presidente del club de mis amores. La Comisión Electoral está politizada", afirmó.



Nacido hace 53 años en una típica familia de clase media del barrio Hospitales, del cercano sur rosarino, Concina es hijo de un taxista, que junto a su madre, le inculcaron el amor por Newell's.



Sobre su renuncia al cargo de secretario, a fines del año pasado, explicó: "La decisión de irme la tomé en diciembre de 2018 y se la manifesté a un ídolo de Newell´s en esta oficina (de su empresa de repuestos Chevrocom), del barrio del Abasto, quien me dijo que no podía hacer eso porque sería la octava renuncia, que iba dejar el club en una acefalía".

"Le dije lo mismo al juez Fabián Bellizia (a cargo del paraguas judicial que controla al club en el marco de la ley de salvataje de las entidades deportivas) y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero lo iba a obligar a llamar a elecciones y el club iba a estar ocho meses sin gestión", relató en otro tramo de su diálogo con Télam.



En este sentido, el candidato de UNEN abundó: "Entonces pensé que me tenía que quedar por la institución, lo hice por Newell's, me quedé dos años más y recién presenté mi renuncia cuando la Junta Electoral convocó a las elecciones y ya no iba a generar ningún problema al club".



Newell´s cuenta con un padrón de 19.276 socios, de los cuales unos 13 mi están en condiciones de votar porque tienen la cuota al día al 10 de enero, pero los integrantes de UNEN pedirán el adelantamiento del corte a noviembre del año pasado, que permitiría sufragar a unos 3 mil socios más, una porción clave en una elección que se presume con final abierto.



"Es un 30% del padrón y vamos a pedir que esos 3 mil socios tengan derecho a votar porque no pudieron pagar la cuota afectados por la pandemia, una situación excepcional que afectó a todo el mundo", enfatizó Concina.

Con información de Télam