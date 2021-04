Natalia Borges confirmó su separación con el Pocho Lavezzi pero el ex jugador lo niega

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La modelo brasileña aseguró que ella rompió la relación con el futbolista y publicó mensajes contra la violencia de género. Él, niega la ruptura.

Una serie de fuertes mensajes de Natalia Borges sorprendió en las redes sociales. La modelo confirmó que está separada del Pocho Lavezzi. Se lo contó a la periodista Pía Shaw, y le dijo que su noviazgo, de un año, llegó a su fin. Además aseguró: "Es una situación muy delicada".



A un año del inicio de la relación, Natalia no sólo eliminó las fotos que tenía con el futbolista, sino que dejó de seguirlo en Instagram y todo llamó más la atención cuando se hicieron virales los posteos que la modelo difundió en sus historias, en los que hizo alusión a la violencia de género.



"No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona sea admirable", dice una de las contundentes publicaciones de Borges, si bien no menciona a Lavezzi, llama mucho la atención que justo publique esto en medio de la versión de separación.



Pía Shaw se comunicó con ella y contó lo que le contestó.



"'¿Natalia, ¿vos te separaste del Pocho Lavezzi?', le pregunté. Y ella me respondió: 'Sí, es verdad, yo rompí'", comenzó leyendo la periodista en un programa televisivo.



"'¿Puedo consultarte por los mensajes que subiste a tus redes sociales? ¿Tiene que ver con esta relación o le pasó algo a una amiga?'. Y me pone: 'Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así'.



“Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres. Gracias por todo'", fueron las palabras de la modelo.



Por su parte, Yanina Latorre se comunicó con Lavezzi, quien asegura que no está separado y dijo: "Yo no tengo ningún problema con Natalia. Jamás hablaría mal de ella ni ella mal de mí. No sé qué es lo que salió. Es más, la amo".