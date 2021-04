https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La banda del Indio Solari le pidió a los fans que no vayan a Epecuén

El recital, que será vía streaming desde la ciudad de Epecuén en la provincia de Buenos Aires, no será transmitido en directo y por eso los organizadores pidieron a los simpatizantes no vayan a la ciudad.

La banda del Indio Solari, «Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado» dio a conocer a través de las redes las recomendaciones para su próximo show del 17 de abril. El recital, que será vía streaming desde la ciudad de Epecuén en la provincia de Buenos Aires, no será transmitido en directo y por eso los organizadores pidieron a los simpatizantes no vayan a la ciudad. «Provocar un evento que podría convertirse en masivo, va en contra de la idea misma de esta convocatoria», aseguró la banda. Tenés que leer La banda del Indio Solari anuncia un nuevo show por streaming Indicaron también que el recital podrá verse desde el exterior y también en diferido, durante las 12 horas posteriores al mismo.

Cuidados El grupo, integrado por Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, en guitarras y voces; Pablo Sbaraglia, en teclados, guitarra y voz; Fernando Nalé, en bajo y voz; Deborah Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en saxo y voz; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; y Ramiro López Naguil, en batería, pidió a sus simpatizantes disfrutar del show en sus casas y continuar con los cuidados sanitarios frente al recrudecimiento de los casos de coronavirus. «Las cosas no están fáciles. Cómo siempre, cuidémonos entre todos», pidieron desde un hilo de Twitter, que fue compartido también desde la cuenta oficial del Indio Solari. «A los pájaros» es el título del nuevo espectáculo que podrá verse ese día desde las 21 por la plataforma Ticketek Live y que sucederá a «Desde los satélites», el concierto presentado en septiembre pasado desde el estadio Malvinas Argentinas, en donde se grabó un disco en vivo de próxima edición. Se trata del segundo recital que la banda hace bajo el formato streaming desde que comenzó la pandemia. Con información de Télam