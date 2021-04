Programa "Artemisa": la NASA le otorgó a SpaceX un contrato para regresar a la Luna en 2024

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció este viernes (16.04.2021) que adjudicó a SpaceX un contrato por 2.890 millones de dólares para llevar de nuevo astronautas a la Luna en 2024 al considerar que la empresa "tiene todo lo que necesitan" para sus misiones lunares.

La NASA precisó en una rueda de prensa que escogieron al que más se ajustó a las necesidades del programa Artemis, a su estrategia lunar, presupuesto del Gobierno federal y seguridad en el aterrizaje.

Una victoria de Musk sobre Bezos

Al contrato para el llamado Sistema de Aterrizaje Humano (HLS en inglés) del Programa Artemis también aspiraba Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, presidente de Amazon y considerado el hombre más rico del mundo. El contrato de HLS prevé un lanzamiento y un aterrizaje lunar "tan pronto como en 2024".

La oferta de Elon Musk, fundador de SpaceX superó así la de Dynetics y también la de Bezos, quien se había asociado con Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp y Draper. La empresa de Musk estará así a cargo de continuar con el desarrollo del primer módulo de aterrizaje humano comercial que llevará de manera segura a los próximos dos astronautas estadounidenses a la superficie lunar. Al menos uno de esos astronautas hará historia como la primera mujer en la Luna.

