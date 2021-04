https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tanto los pilotos, como los responsables técnicos de la escudería alemana, expresaron su conformidad con los retoques concretados en fábrica, tras la carrera inicial de la temporada.

Fórmula Uno Mercedes arranca conforme en Imola

Son conocidas las múltiples repercusiones que tras la primera competencia de la temporada 2021, generó el cambio de regulación del fondo plano y el difusor al equipo Mercedes, por lo que no tardaron en llegar las reacciones de la poderosa escudería germana.

En Bahrein, pese a los problemas que tuvieron en el tren trasero, los Mercedes marcaron el rumbo del Grand Prix inicial del año, merced a una sólida estrategia y un polémico final entre Lewis Hamilton y Max Verstappen (Red Bull). Ahora, tres semanas después, los de Brackley demostraron una vez más la notable capacidad de reacción.

La fábrica se plantó en la previa del Grand Prix de Emilia Romagna, con unas actualizaciones con las que lograron corregir parte de sus debilidades de Sakhir. Las evoluciones surgieron efecto a la primera y Bottas y Hamilton lo aprovecharon para liderar la tabla de tiempos en los ensayos iniciales, separados por solo 10 milésimas.

Obviamente, con la duda de dónde está realmente el equipo Red Bull, que debido al problema que tuvo Verstappen con la transmisión, se quedó sin ver el crono que podía lograr su estrella neerlandesa.

Palabras autorizadas

Tras la segunda sesión del viernes, Valtteri Bottas fue claro: "El coche no está lejos de lo ideal"; mientras que Lewis Hamilton aseveró: "hasta el momento, hemos tenido un buen ritmo", destacando sobre todo el trabajo realizado por la fábrica para solventar algunas de las deficiencias iniciales del monoplaza.

No obstante, el finlandés remarcó que el auto todavía sigue sufriendo algunos síntomas parecidos que hay que corregir, aunque menores. Es decir, en Mercedes empiezan a sonreír. Parece claro que han encontrado el camino correcto.

"El equipo trabajó muy duro para entender lo que sucedió en la última carrera en la que estábamos débiles y para ver si podemos intentar ajustar el coche para una mejor puesta a punto. También creo que la pista ha avanzado un poco más en nuestra dirección. Hoy comenzamos con una configuración realmente buena, hicimos algunos ajustes aquí y allá, pero sin problemas importantes", comentó el británico séptuple campeón del mundo. No obstante, quiso mantener los pies en el suelo destacando que "aún no hemos visto lo mejor de los Red Bull".

"Parece que en Red Bull tuvieron sesiones complicadas con el tráfico, pero será interesante ver lo rápidos que son en la clasificación de este sábado. La posición en la parrilla aquí es importante, ya que en carrera es difícil seguir al otro coche, por lo que lograr la puesta a punto y maximizar este sábado será muy importante", agregó.

Volviendo a Bottas, expresó: "El coche se siente mucho mejor que el primer día en Bahréin. Como dije antes, esta es una pista y un tipo de circuito diferente con diferentes niveles de agarre y superficie. El fin de semana comenzó de manera muy positiva; estoy mucho más contento con el equilibrio del coche".

"Todavía tenemos el mismo tipo de problemas que en Bahréin, pero menos. Todavía no es perfecto, pero solo estamos en la segunda carrera de las 23 de esta temporada, así que espero que tengamos tiempo para arreglarlo. Siento que hemos dado pasos adelante, así que eso es realmente bueno. Toda la parrilla desde el centro del campo hasta el frente se ve muy cerca. No vimos lo mejor de Red Bull hoy, pero lo veremos en la Q3; sin duda van a ser rápidos. Todavía no creemos que seamos el coche más rápido y realmente necesitamos mejorar eso este sábado", agregó.

Finalmente, Andrew Sholvin, jefe de ingeniería de Mercedes, completó el lote de satisfactorios comentarios en torno al rendimiento de la escudería que hace una década marca el rumbo de la máxima categoría del deporte motor universal.

"Trajimos algunas actualizaciones aerodinámicas aquí y nuestro trabajo inicial confirmó que funcionaban correctamente. El coche también ha tenido un equilibrio razonable desde el principio, lo que ha hecho que trabajar en el programa fuera relativamente fácil. Generar la temperatura de los neumáticos no es especialmente fácil aquí, el aire y la pista son fríos, pero al menos no sufrimos un mal agarre trasero como en Bahréin".

"El tráfico ha sido un desafío, a ambos pilotos les ha costado encontrar pista despejada, pero hoy se trataba de entender el coche en lugar de dar vueltas rápidas y creo que hicimos un buen trabajo en ese sentido. Todavía no hemos logrado desbloquear el agarre del neumático blando en la primera vuelta, así que es algo en lo que tenemos que trabajar durante las próximas horas", concluyó.