Regresaron a la Tierra tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional

Sin problemas aterrizó este sábado la nave rusa Soyuz MS-17 en la estepa de Kazajistán, tripulada por dos cosmonautas rusos y una astronauta estadounidense de la NASA que estuvieron medio año a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), según imágenes divulgadas por la agencia espacial rusa, Roscosmos.

Welcome home! At 12:55am ET (4:55 UT), after 185 days in space, Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov & Sergey Kud-Sverchkov of @Roscosmos touched down in their Soyuz spacecraft on the steppe of Kazakhstan. pic.twitter.com/cOVT9M9Tmf